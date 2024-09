Szüreti évadnyitó a Nagyberegi Tájházban

Kiállítással egybekötött szüreti évadnyitó foglalkozást szervezett a Pro Cultura Subcarpathica (PCS) a Nagyberegi Tájházban. A szeptember 25-i eseményre iskolások érkeztek Ungvárról, valamint a helyi fiatalok voltak részesei a programnak.

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Nagyberegi Tájházának működése kezdetén az intézmény vezetői azt a célt tűzték ki, hogy a tájház élő tájházként működjön. Ezt a célt valósítja meg a Pro Cultura Subcarpathica immáron több mint tíz esztendeje. A szervezet munkatársai évről évre igyekeznek színes és változatos programot összeállítani. Nem volt ez másként most sem. A kiállítással egybekötött foglalkozás szakmai nappá minősült.

A szervezet 2011 óta azon fáradozik, hogy kultúránkat, hagyományainkat közelebb vigye az itt élőkhöz. Ennek egyik kiváló eszköze a tájház. Az ide látogatók eredeti környezetben foglalkozhatnak, s élhetik meg gazdag múltunkat, örökségünket – hangsúlyozta Molnár Krisztina, a PCS koordinátora.

Magyarország Beregszászi Konzulátusának képviseletében Fülöp Andrea köszöntötte a résztvevőket. Beszédében hangsúlyozta, hogy Magyarország kormánya kiemelt céljának tekinti, hogy segítse a magyar nemzeti azonosságtudat erősítését, a magyarság kulturális, nyelvi értékeinek megőrzését, és támogassa a magyarság szülőföldjén való boldogulását, hogy a kárpátaljai magyar közösség is minél nagyobb számban megmaradhasson. Köszönetet mondott a szülőknek és az oktatóknak, hogy gondoskodnak a gyerekek anyanyelven történő fejlesztéséről, képzéséről. A gyerekekhez szólva arra biztatta az ifjakat, hogy a jelenlegi nehéz helyzet közepette is merjenek bátran egy szebb világot álmodni maguknak.

A szüreti foglalkozáson többféle kézművesség közül válogathattak a résztvevők. Emellett szőlőt tapostak, valamint kukoricát hántottak és morzsoltak. A kemencében lekváros kifli készült, melyet minden résztvevő megkóstolhatott. A Tulipán Tanoda nagyberegi néptánccsoportja szüreti táncokkal és táncházzal színesítette az alkalmat.

Az idei programunkat viseletkiállítással gazdagítottuk. A tájház foglalkoztató termében tizenhét viselet mutatja be a vidék népeinek, népcsoportjainak öltözetét – mondta el Gál Adél, a tájház koordinátora. Hozzátette: Kárpátalja olyan terület, amely egymástól kultúrájában, mentalitásában máig is eltérő kisebb tájegységekből, valamint népcsoportokból áll. Az itt élő népek, így a magyarok is sokáig megőrizték viseletük tradicionális jegyeit, melyek tájegységenként, sőt falvanként is különböztek, mígnem az utóbbi időszak globalizációs folyamata véget nem vetett az évszázados hagyományoknak.

A viselete alapján régebben nemcsak azt tudhatták meg valakiről, hogy mely társadalmi réteghez tartozik, milyen a családi állapota (pl. gyász), de az etnikai hovatartozását is meg lehetett állapítani. Ezen felül a ruhadarabokra kerülő motívumok nem véletlenszerű dekorációk. Szimbolikus értéküknél fogva információt hordoztak a család anyagi állapotáról, vallásáról, a viselő életkoráról stb.

A kiállítás által a szervezők ezt a színes viseletkultúrát kívánták bemutatni. Látható többek között hagyományos magyar paraszti viselet, szatmári és beregi színpadi öltözetek, parasztpolgári, viski és nagypaládi, valamint nagydobronyi fiatalos és gyászviselet, továbbá férfi viselet. A kiállított darabok között látható még hucul, lemkó, dolisnyák és bojkó férfi és női viseletek. A bemutatott viseletek jó része régi fényképek alapján készült rekonstrukció. Emellett olyan eredeti ruhadarabokat is megtekinthetnek, mint a nagydobronyi férfi hímzett surc (kötény) és ing, nagydobronyi gyászviselet, bőgatya, alsószoknya, kötény és nagykendők.

A kiállítás darabjainak egy részét a Hagyományok Háza Kárpátaljai Kirendeltségének köszönhetően kaphatta meg ideiglenesen a tájház. Láthatók emellett Lőrinc Zsuzsanna, Gerzsenyi-Ködöböc Iluska, Kokas Erzsébet és Kepics Andrea által készített viseletek és ruhadarabok. A kiállítás két héten keresztül látogatható.

A Pro Cultura Subcarpathica tájházi alkalmait a Csoóri Sándor Alap támogatásával, valamint a Hagyományok Háza Kárpátaljai Kirendeltségének szakmai partnerségével valósítja meg.

René

Kárpátalja.ma

Fotók: Kárpátalja.ma