Tájházi foglalkozások az ősz jegyében

Az ősz beálltával a Nagyberegi Tájház foglalkozásai is elindultak. A szeptember 25-i viseletkiállítást és szüreti évadnyitót követően hetente több csoportot láttak vendégül az intézményben.

A Pro Cultura Subcarpathica a hagyományokhoz híven heti rendszerességgel szervez foglalkozásokat a tájházban. Az előre meghirdetett alkalmakra olyan sok jelentkező volt, hogy a félévre tervezett programidőpontok alig egy nap alatt megteltek csoportokkal. A népszerűségüket mutatja, hogy a szervezőknek számos látogatót, csoportot el kellett utasítaniuk. Számukra a továbbiakban biztosítanak látogatási lehetőséget.

A szüreti évadnyitót követően négy foglalkozást tartottak. Október 2-án a P. Frangepán Katalin Beregszászi Bázisóvodából érkeztek gyerekek. A nagycsoportosok a természet ajándékaiból, a kert terméseiből alkottak őszi képet. A kisgyermekek rendkívül élvezték a tájházi sétát. Az épület tárgyaira éppoly kíváncsisággal figyeltek, mint a kert nyújtotta látványra. A viseletkiállítás ruhadarabjait is érdeklődés övezte a legkisebbek részéről is.

Október 7-én a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola turisztika szakos hallgatói töltötték gyakorlatukat a Nagyberegi Tájházban. A diákok hagyományos édességet készítettek, kézműveskedtek, valamint szakmai előadásokat tartottak. A napot közös szalonnasütéssel zárták.

A következő csoportok október 9-én érkeztek. A Nagybergi Református Líceum diákjai a Lajbi, kabát pendely… című viseletkiállítást tekinthették meg. Ismerkedtek Kárpátalja népeinek viseletével, a ruhákra kerülő motívumokkal és egyéb díszítő elemekkel. Őket követően a Beregszászi 5. Számú Tarasz Sevcsenko Líceum tanulói vették birtokukba a tájházat. Az ukrán anyanyelvű diákok az iskolában magyar mint idegen nyelvet is tanulnak. A tanóra keretében magyartanáruk kíséretében látogattak el a tájházba. Mint elmondták, a nyelv tanulása mellett fontosnak tartják, hogy a magyar kultúrát és a szokásokat is megismerjék. Erre kiváló lehetőséget és alkalmat biztosított számukra a tájház meghirdetett programja.

A következő, az október 16-i foglalkozásra a Nagyberegi Dobrai Péter Középiskola 10. és 11. osztályos tanulói érkeztek tanáruk kíséretében. Az iskolások szinte kivétel nélkül jártak már a tájházban, több alkalommal vettek részt valamelyik foglalkozáson, ám a tárlatvezetés így is tudott újat mondani és mutatni számukra.

A programok fő tevékenysége a szövés volt, s annak valamilyen típusa, valamint logikai játékok készítése. A szervezők korosztálynak megfelelően válogatták a kézművesség formáját. Ugyancsak ehhez igazodott a konyhai sütés-főzés is. A nagyobbak a tűzhely és a gyúrótábla mellé állva maguk készítették a finomságokat. A kis óvodások előbb a látvánnyal és az illatokkal teltek be, végül pedig az ízeket is tesztelték.

Az elmúlt alkalmaknak mintegy 100 résztvevője volt. A programokat a viseletkiállítás tette színessé, mely október 10-ig volt látogatható, s mely betekintést engedett a kárpátaljai népek viseletkultúrájába.

A Pro Cultura Subcarpathica a Hagyományok Háza Hálózat szakmai partnerségével, valamint a Csoóri Sándor Alap támogatásának köszönhetően szervezhette meg a programokat.

Gál Adél

Kárpátalja.ma