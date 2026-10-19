Több mint másfél millióért kelt el egy József Attila-verseskötet

Több mint másfél millió forintért kelt el József Attila Nincsen apám, se anyám című verseskötetének első kiadása, és egymillió forint feletti összegért cseréltek gazdát Mária Terézia, valamint Ferenc József aláírását tartalmazó dokumentumok is az Antikvarium.hu vasárnap este zárult online aukcióján – tájékoztatták a szervezők hétfőn az MTI-t.

A dedikált műveket és kéziratokat felvonultató, 223 tételt számláló árverésen József Attila 1929-ben megjelent, harmadik verseskötetének ritka példányáért – 61 licitkört követően – 1 millió 705 ezer forintot fizettek. A dedikált és számozott kötet különlegessége, hogy a dedikáció címzettje, egy bizonyos Basilides Bence kiléte az irodalom- és művelődéstörténet számára máig ismeretlen.

Az aukción magas áron keltek el történelmi dokumentumok is. Mária Terézia 1760-ban Bécsben kiállított, saját kezű aláírásával ellátott címeres nemesi adománylevele – amellyel Johann Baptist Hermann részére adományozott nemesi címet – 86 licit után 1 millió 400 ezer forintért kelt el. Ferenc József 1869-ben kelt, az országgyűlés összehívásáról szóló felhívása, amelyet gróf Andrássy Gyula magyar miniszterelnök is aláírt, 1 millió 250 ezer forintért talált gazdára.

A szervezők tájékoztatása szerint több más irodalmi ritkaság is egymillió forint feletti áron zárt. Radnóti Miklós Orpheus nyomában című, 1943-as műfordításkötete, amelyet egykori tanárának, Győri-Juhász Jenőnek dedikált, 1 millió 150 ezer forintért kelt el.

Gárdonyi Géza 1894-es Novellák című kötete Margitay Tihamér festőművésznek szóló ajánlással 710 ezer forintért cserélt gazdát. Szerb Antal Magyar irodalomtörténet című, 1934-es kétkötetes munkájának egy Halász Bözsi részére dedikált példányáért pedig 246 ezer forintot fizettek az árverésen.

MTI

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