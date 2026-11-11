Tollfosztás és lámpások – Márton-napi foglalkozás a Nagyberegi Tájházban

Különleges élmény és izgalmas foglalkozás várta a fiatalokat november 11-én a Nagyberegi Tájházban. A foglalkoztatóterembe belépve libatoll, kukorica és egyéb érdekességek sorjáztak az asztalokon, miközben a konyhából fahéj és sült hagyma illata terjengett. Hogy e kettő miként függ össze? Lássuk sorjában!

A Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet idén is megrendezte hagyományos Márton-napi programját. A rendezvényre Beregszászból érkeztek látogatók. A Horváth Anna Gimnázium 6. osztályos tanulói tölthettek el egy élménydús napot a tájházban.

A lelkes csapat elsőként egy átfogó tárlatvezetésen vett részt, amely során megismerkedtek a tradicionális lakóház felépítésével, a beregi textíliákkal és azok jellegzetes motívumaival. A diákok bejárták az épület minden helyiségét a tisztaszobáktól egészen a kamráig. Ezt követően egy rövid előadás keretében Szent Márton történetével és a jeles naphoz kapcsolódó népszokásokkal ismerkedtek meg.

A program interaktív kézműves-tevékenységekkel folytatódott. A tanulók a libatollal teli dagasztótekenő köré gyűltek, ahol Kepics Andrea kézműves vezetésével idézték meg a régi tollfosztók hangulatát. A diákok kipróbálhatták, miként használták egykor a kihegyezett tollakat írásra, majd elsajátították a tollfosztás technikáját is. Megtanulták, milyen közösségi szerepet töltött be régen ez a munka, és miként került a sok-sok „talu” a párnákba, dunnákba – a résztvevők számára talán ez volt a nap legizgalmasabb pillanata. Azok a diákok, akik a tollfosztásnál nem fértek el, a kukoricával teli kosarak köré csoportosultak, és szorgalmasan morzsolták a csöveket.

A tollfosztás és a „máléfejtés” után kreatív alkotáson volt a sor. A gyerekek Márton-napi lámpásokat készítettek. Az üvegeket különféle természetes alapanyagokkal, csipkével és termésekkel díszítették, a program végére pedig a saját készítésű lámpások meleg fénye ragyogta be a termet.

A foglalkozáson részt vevő csoport tagjai végig rendkívül ügyesek és aktívak voltak, minden feladatba örömmel kapcsolódtak be.

A nap folyamán nemcsak a kézműves hagyományok kapták a főszerepet. Ugyanilyen hatalmas sikert aratott a lilahagymás, libazsíros kenyér is, amelyet jóízűen fogyasztottak el a fiatalok. A kulináris élményeket a túróval töltött sült alma tette teljessé, amely már évek óta az őszi, Márton-napi rendezvény elmaradhatatlan finomsága.

A Nagyberegi Tájház programkínálatában újdonságnak számított a tollfosztás bemutatása és kipróbálása. A szervezők tapasztalatai és a gyerekek lelkesedése alapján ez biztosan nem az utolsó alkalom volt. Az érdeklődők a jövőben is számíthatnak hasonló hagyományőrző tevékenységekre.

A Pro Cultura Subcarpathica által szervezett esemény a Csoóri Sándor Alap támogatásával, valamint a Hagyományok Háza Hálózat kárpátaljai kirendeltségének szakmai partnerségével valósult meg.

Gál Adél

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