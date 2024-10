Ukrán díjazott az Alexandre Trauner Art/Film Fesztiválon

A dán Lány a tűvel (The Girl With the Needle) című film nyerte el az Alexandre Trauner Art/Film Fesztivál (ATAFF) fődíját, a legjobb látványtervezésért járó díjat – közölték a szervezők hétfőn az MTI-vel.

A cannes-i filmfesztiválon debütáló, megrázó történetet feldolgozó dán dráma látványtervezője, Jagna Dobesz videóüzenetben köszönte meg az elismerést a szombaton megtartott díjátadón a Szolnoki Galériában – írták a közleményben.

Az egyedi módon látványtervezőket és látványos tudományos filmeket megmérettető fesztivál európai nagyjátékfilmes versenyprogramjának második helyezettje az ukrán Diagnózis: Másképp gondolkodó (Diagnosis: Dissent) című alkotás lett. A díjat Ivan Tyshchenko látványtervező kapta és Denis Tarasov rendező vette át, aki Kijevből érkezett a fesztiválra. A harmadiknak járó díjat az osztrák Alma és Oscar (Alma&Oscar) című film nyerte el, amelynek látványtervezője Su Erdt volt.

A képzőművészeti versenyprogram első helyezettje Diogo Varela Silva Joao Ayres festő életét és munkásságát bemutató dokumentumfilmje lett. A második díjat Vladimir Sumashedov Az utolsó posztmodernista – Andrey Chezhin című filmje kapta, míg harmadik díjban Balogh Ernő Zoltán Az alkotás öröme című, Buhály József festőről szóló dokumentumfilmje részesült. A Magyar Művészeti Akadémia különdíjával ismerték el Balázs Ágnes és Nagy István A pillangó szárnyán – Keleti Éva fotográfus portréja című filmjét.

Az animációs filmek között Joseph Pierce Arány (Scale) című alkotása lett az első. A rövidfilmes versenyben Chilton Flóra Ne felejts el! című, az Alzheimer-kórra fókuszáló munkája nyert. A Látványos tudomány versenyszekcióban Alexandros Merkouris A tökéletes étel című filmje kapta az első díjat.

Az Alexandre Trauner Art/Film Fesztivál életműdíját idén Henrik Irén magyar animációs operatőr kapta, aki férjével, Dargay Attilával közösen olyan filmeket készített, mint a Lúdas Matyi, a Szaffi vagy Az erdő kapitánya.

A diákzsűri díját Horváth Kolos Xavér Harmatos barackfavirággal szeretnélek ébreszteni című filmje kapta.

A fesztivál partnereként a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) a Magyar filmek versenye hazai és határon túli magyar alkotóknak kategóriában immár második alkalommal várta olyan magyar alkotók pályaműveit, akik a hírközlés, a média és a digitális kultúra, illetve a mozgóképszakma területén a tudatos fogyasztói döntéshozatal kultúrájának fejlesztését mutatják be, illetve ennek fontosságára hívják fel a figyelmet. A médiatudatos filmek versenyének első helyezettje Sipos Samu Árpád Szirén című filmje lett.

Az NMHH összesen 1,5 millió forint értékben osztott ki díjakat. A fenti kategóriában 750 ezer forint, a Látványos Tudomány, Képzőművészeti filmek, valamint Rövidfilmes versenykategóriában pedig összesen szintén 750 ezer forint értékben. A rendezvény főtámogatója, a Nemzeti Filmintézet összesen 5 millió forint értékben ajánlott fel díjakat a nyerteseknek – olvasható a közleményben.

Forrás: MTI

Nyitókép: Részlet a Diagnózis: Másképp gondolkodó című filmből.