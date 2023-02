Változatos programok 2023-ban is a Nagyberegi Tájházban

Színes programokkal várja látogatóit idén is a Nagyberegi Tájház. A Pro Cultura Subcarpathica szervezésében tizenöt alkalommal elevenednek meg szokásaink és hagyományaink, valamint elődeink kézműves technikái.

A szervezet igyekszik színes és változatos programokkal kedveskedni az odalátogató fiataloknak. Korosztálynak megfelelő kézműves technikák, élőszavas mesemondás, tematikus táncházak szerepelnek a tervek között.

A korábbi évek gyakorlatához híven a programsorozat ezúttal is élőzenés farsangi táncházzal indul, ahol nemcsak a mulatás, hanem a kétkezi munka is szerepet kap. A továbbiakban pedig a jeles napokhoz igazítva szervezik meg a foglalkozásokat, melyekhez minden alkalommal konyhai tevékenység is társul. A sütés és főzés folyamatában az iskolások is részt vesznek, lehetőségükhöz mérten.

A szervezet nagy hangsúlyt fektet a szövés és a beregi keresztszemes hímzés tanítására, így a meghirdetett alkalmak kiegészítéseként gyakran ülnek szövőszék elé a gyerekek, vagy vesznek kezükbe tűt és cérnát, hogy az oktató segítségével elkészítsenek egy könyvjelzőt, vagy akár egy tápárnát.

A farsangi időszaköt követően nagyobb programegységet képez majd a húsvéti foglalkozássorozat, melynek keretében több hagyományos tojásfestési technikát ismertetnek meg a látogatókkal. Közösen készül majd a hagyományos húsvéti étel, és felelevenedik a locsolkodás szokása is.

A félév egy szabadtéri pünkösdi kavalkáddal zárul, ahol a kézművesség mellett táncházzal, mesemondással, játékkal és ügyességi versennyel színesedik a program.

Mindemellett a nemez, a csuhé, a fonalak, a fa megmunkálásának lehetőségeivel is megismerkedhetnek, készül majd csigatészta, pogácsa és hagyományos labdacsöröge.

A félévre meghirdetett foglalkozássorozatra ez alkalommal is túljelentkezés volt. A szervezők elmondása szerint igyekeznek olyan csoportoknak lehetőséget biztosítani, akik eddig még nem jártak a Nagyberegi Tájházban.

Az elsősorban a kárpátaljai magyar iskolások számára szervezett foglalkozások díjmentesek. A Pro Cultura Subcarpathica által hirdetett tájházi programok támogatója a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., a Csoóri Sándor Alap, valamint a Hagyományok Háza Kárpátaljai Kirendeltsége.

A Nagyberegi Tájház idén ünnepli fennállásának 10. évfordulóját. 2021-ben a Magyarországi Tájházak Szövetsége az év tájházának választotta.

Gál Adél

Kárpátalja.ma