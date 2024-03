Magyarország Beregszászi Konzulátusa adott otthont a Nemzetstratégiai Kutatóintézet és a Rákóczi Szövetség által a Magyar zászló és címer emléknapjára kiírt Zászlók, ha lengenek jubileumi rajz- és esszépályázat kárpátaljai nyertesei díjátadójának. A rendezvényt március 26-án szervezték meg a konzulátus Munkácsy Mihály termében.

A gyerekek, fiatalok felkészítő tanáraikkal együtt érkeztek Kárpátalja több településéről. Belépve a terembe, tekintetük a sok kiállított rajzra terelődött, melyek között mindenki megtalálhatta a sajátját, valamint megcsodálhatta a többiek alkotásait is.

Idén, a pályázat 10. évfordulója alkalmából a gyerekek, fiatalok Jankovics Marcell, a pályázat örökös és tiszteletbeli elnöke emléke előtt tisztelegve a magyar népmesék témakörben, illetve a magyar űrkutatás és űrtevékenység 75. évfordulója alkalmából Magyar űrhajós a világűrben témakörben is benyújthatták munkáikat. Az idei témák a szokásosnál jobban is megérintették a gyerekeket, hiszen rekordszámú pályázó küldte be alkotását. Hozzá kell tenni, hogy aránylag Kárpátaljáról érkezett a legtöbb rajz.

Dr. Gyebnár István, Magyarország Beregszászi Konzulátusának ideiglenes ügyvivője sok szeretettel köszöntötte az esszé- és rajzpályázat résztvevőit és felkészítő tanárait. Röviden ismertette a Magyar Zászló és Címer ünnepének történetét, kiemelve, hogy az emléknap elsősorban az összetartozást fejezi ki. Végül gratulált a díjazottaknak, és további sok sikert kívánt nekik.

Páva Judit a Rákóczi Szövetség képviselőjeként szólt az egybegyűltekhez. Örömét fejezte ki, hogy nagyon sok kárpátaljai gyerek vett részt a pályázaton és évről-évre többen díjakat vehetnek át a szervezőktől. Köszönetet mondott a tanároknak, hogy fejlesztették a diákok képességeit, motiválták őket a pályázaton való részvételre és alkotásaik megszületésében. A gyerekeknek további lelkesedést és sok sikert kívánt.

Szász Jenő miniszteri biztos, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke elmondása szerint azért jött el Beregszászba, hogy elhozza az anyaország szeretetét. Noha, elárulta, hogy ő maga is határon túli magyar, hiszen Székelyföldön él, de Budapesten dolgozik. Elmondta, hogy a gyerekek alkotásai által jó volt látni, hogy nemcsak az anyaország ragaszkodik a határon túli magyarokhoz, de a határon túli magyarok is ugyanúgy ragaszkodnak Magyarországhoz, hiszen minden egyes rajz, esszé a nemzet irányába kinyilvánított vallomás. Műveik által bevallották, mit jelent számukra magyarnak lenni. Megígérte, hogy jövőre is meghirdetik a pályázatot.

A rajzpályázatok zsűrijének egyik tagja, Erfán Ferenc kárpátaljai festőművész, a Boksay József Kárpátaljai Megyei Szépművészeti Múzeum igazgatója is jelen volt a rendezvényen. Köszöntőjében kiemelte, hogy idén nagyon sok érzelmet vittek bele a gyerekek az alkotásaikba.

Végül következett a várva várt pillanat, amikor a nyertesek átvehették okleveleiket és ajándékcsomagjaikat. Idén az Alföldi Nyomda és Könyvellátó Nonprofit Kft. is hozzájárult az ajándékcsomagok összeállításához.

A rendezvényt a Rezeda Folkműhely tanoncai gazdagították zenei- és táncelőadásukkal.

Fehér Rita

Kárpátalja.ma