Megtartották a II. Erzsébet-napi szavalóversenyt Beregszászban

Második alkalommal szervezte meg november 16-án Beregszászban az Erzsébet-napi szavalóversenyt a Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesület és az Ortutay Elemér Görögkatolikus Központ.

A beregszászi Ortutay Elemér Görögkatolikus Központban megrendezett verseny idén Osvát Erzsébet (1913–1991) kárpátaljai költőnőnek állított emléket.

A magyar gyermekirodalom kiváló alakja Beregszászban született, számos kárpátaljai településen tanított. Családjával Ungváron élt 1962-ig, amikor kitelepültek Magyarországra. Osvát Erzsébetnek az anyaországban számos, óvodások és kisiskolások részére írt verseskötete jelent meg. Emellett a költőnő a Magyar Írószövetség gyermekírói szakosztályán, valamint a Kisdobos és a Dörmögő Dömötör folyóiratok szerkesztőségében is dolgozott. Költeményei, meséi nemcsak verseskötetekben jelentek meg, a rádióban, televízióban is gyakran szerepeltek, sőt többet meg is zenésítettek közülük.

Osvát Erzsébet 1991. április 20-án hunyt el Budapesten.

Kárpátalján ma már kevésbé ismert a munkássága, pedig néhány évtizeddel ezelőtt a gyermekek az olvasókönyvekben még találkozhattak a verseivel.

A szavalóverseny szervezői éppen ezért úgy gondolták, hogy fel kell eleveníteni a költőnő munkásságát, s felhívni a versszeretők figyelmét Osvát Erzsébet költészetére.

Az Erzsébet-napi szavalóversenyen idén 15 tanítási intézmény 60 diákja vett részt. Visk, Tiszabökény, Karácsfalva, Tiszapéterfalva, Nevetlenfalu, Nagymuzsaly, Beregszász, Nagydobrony, Verbőc, Harangláb, Beregdéda, Mezőkaszony és Nagybereg iskolái képviseltették magukat az 1–7. osztályos indulók által.

A nagy létszámra való tekintettel a verselőket a szervezők három csoportra (1–3. osztályosok, 4–5., osztályosok, 6–7. osztályosok) osztották az iskolai évfolyamok alapján.

A verseny kezdetén Marosi István, az Ortutay Elemér Görögkatolikus Kollégium vezetője köszöntötte a jelenlévőket. Arra hívta fel a gyermekek figyelmét, hogy amikor egy-egy verset elolvasnak, gondolkozzanak el azon, hogy vajon mit akart az adott költeménnyel kifejezni a szerző. A görögkatolikus pap megáldotta a gyermekeket, és sikeres versenyzést kívánt számukra.

Marosi Anita, a Bendász István Görögkatolikus Könyvtár és Levéltár vezetője röviden ismertette Osvát Erzsébet életét és munkásságát, majd elmondta a szavalóverseny szabályait.

Ezt követően a gyermekek korosztályuk szerint a kijelölt termekbe vonultak, ahol a háromtagú zsűri előtt először a kötelezően kijelölt Osvát Erzsébet verset, a Dúdolót adták elő.

Ezután rövid pihenő és tízórai következett, majd a második fordulóra került sor, melyben egy-egy szabadon választott Osvát Erzsébet művet szavaltak el a gyerekek.

Az 1–3. osztályosoknál Lőrinc Bernadett, az Ortutay Elemér Görögkatolikus Központ munkatársa, Kovács Nikoletta, a beregszászi Tarasz Sevcsenko Líceum pedagógusa és Fejes Zsuzsanna, a Mezőkaszonyi Arany János Líceum pedagógusa alkotta a zsűrit.

A 4–5. osztályosok szavalatát Magyar Vita, a Karácsfalvai Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceum igazgatója, Illés Éva, a Kárpátaljai Pedagógus Továbbképző-Intézet Beregszászi Tagozatának módszerésze és Snicer Kiss Ágnes, a Nagydobronyi Református Líceum pedagógusa és a Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesület munkatársa értékelte.

A 6–7. osztályosoknál Molnár Melinda, a Tiszaújhelyi Községi Könyvtár vezetője, Kovács Marton Zsóka újságíró, a Kárpátinfó hetilap munkatársa és Varga Éva, a Beregszászi Központi Könyvtár vezetője látta el a zsűri feladatát.

A kétfordulós verseny végén az alábbi eredmények születtek:

Az 1–3. osztályos korosztályban első helyezést ért el Huszár Amira (Beregszászi Betheln Gábor Líceum, felkészítő tanár: Tompa-Bacskó Éva), második Kaliskó Szófia (Nevetlenfalui Oktatási-Nevelési Központ, felkészítő tanár: Jakab Csilla), harmadik Gogola Erzsébet (Beregszászi Bethlen Gábor Líceum, felkészítő tanár: Fancsik Éva) lett. Különdíjban részesültek: Kosztyó Hanna (Beregdédai Gimnázium, felkészítő tanár: Rakonca Jolán) és Bimba Márk (Beregszászi Bethlen Gábor Líceum, felkészítő tanár: Fancsik Éva).

A 4–5. osztályosoknál Szegedi Kevin (Beregszászi Bethlen Gábor Líceum, felkészítő tanár: Kocsis Marianna) vihette haza az első díjat, míg ikertestvére, Szegedi Alen (Beregszászi Bethlen Gábor Líceum, felkészítő tanár: Kocsis Marianna) a második lett. A harmadik helyezést Huljánics Dorina (Beregszászi Tarasz Sevcsenkó Líceum, felkészítő: Jánki Tünde) szerezte meg. Különdíjban részesültek: Biró Ágnes (Beregszászi Bethlen Gábor Líceum, felkészítő tanár: Kocsis Marianna) és Lőrinc Lili (Nagyberegi Református Líceum, felkészítő tanár: Ruszka Erzsébet).

A 6–7. osztályosoknál Kirpán Jarina (Nagydobronyi Református Líceum, felkészítő: Kiss Ágnes) nyerte el az első helyezést, második lett Csákai Leila (Viski Kölcsey Ferenc Líceum, felkészítő tanár: Szabó Gabriella). Harmadikként Puskás Anna (Nagydobronyi Református Líceum, felkészítő tanár: Kiss Ágnes) végzett. Különdíjban részesült: Roszoha Erika (Nagydobronyi Református Líceum, felkészítő tanár: Kiss Ágnes).

Az eredményhirdetéskor valamennyi részt vevő gyermek emléklapot és ajándékot kapott, emellett felkészítő tanáraik, továbbá a zsűri munkáját is ajándékkal értékelték a szervezők.

A dobogós helyezettek és a különdíjasok egy-egy ajándékutalványt is hazavihettek.

Az Erzsébet-napi szavalóverseny hagyománya, hogy köszöntik a jelenlévő Erzsébetetek egy-egy szál rózsával, melyet idén is Marosi István adott át az ünnepelteknek.

Az ajándékokat az Ortutay Elemér Görögkatolikus Központ, a Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesület és a Szent Panteleimon Karitász Kárpátaljai Görögkatolikus Jótékonysági Szervezet biztosította.

Marosi Anita

Kárpátalja.ma