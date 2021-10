Osztálytermi előadások Kárpátalján

Munkács lakosai, a Beregszászi Bethlen Gábor Líceum, illetve a II. Rákóci Ferenc Kárpátaljai

Magyar Főiskola diákjai osztálytermi előadásokon vehettek részt október 21-én. A programok

szervezői a Munkácsy Mihály Magyar Ház és a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház voltak. A

pécsi Escargo Hajója Színházi Nevelési Szövetkezet előadói ugyanis délelőtt a munkácsi

közönségnek és a gimnázium 12-13 éves diákjai számára adták elő Szilveszter című előadásukat.

Délután pedig Mákkirályfi előadásukat láthatták a főiskola hallgatói a beregszászi színház Hubay-

termében. A remek színészi alakításokat Szabó Zsolt, Szabó Márk, Kocsis Zsófia és Zárug Bernadett

biztosította a nézőközönségnek.

A Szilveszter, a Komlóczi Zoltán által rendezett osztálytermi előadás, egy olyan általános iskolás

fiúról szól, aki nem meri elmondani otthon, hogy rossz jegyeket szerez matematikából és emiatt

stresszes és kétségbeesett. Bepillanthatunk Szilveszter tanár úr mindennapjaiba is, ahol láthatjuk, az

ő helyzete sem könnyű. Az előadás olyan fontos témákat érint, mint a stressz, félelem, kapcsolatok

és elvárások. A színészek bevonják a gyerekeket is az előadásba, akik saját szemszögükből

mondhatják el, hogyan látnak egyes dolgokat. Az előadás végén pedig olyan élményekkel és

gondolatokkal mehetnek haza, amik a későbbiekben a segítségükre is lehet.

A Mákkirályfi című előadás rendezője Szalai Ádám. A darab főszereplője a középiskolás Misi, aki egy

drogprevenciós iskolai prezentációt készít, miközben életében először valóban kapcsolatba kerül a

kábítószerrel. A Mákkirályfi érzékeny módon keresi a választ a megválaszolatlan kérdésekre: Mi okozhat függőséget és mikor válik visszafordíthatatlanná egy-egy szenvedély? Az előadás központi témái a bizalom, függőség, családi kapcsolatok, örökölt tulajdonságok. A program végeztével a diákok színházi nevelési programban vettek részt melynek

vezetői az előadásban szereplő színészek voltak.

A vendégtársulat és a beregszászi színház megállapodott jövőbeni együttműködéséről is a színházi

nevelés terén.

Orosz Veronika

Karpatalja.ma