Rákóczi virágai – helytörténeti vetélkedőt rendeztek Beregszászban

A Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesület és az Ortutay Elemér Görögkatolikus Központ II. Rákóczi Ferenc születésének 350. évfordulója alkalmából Rákóczi virágai címmel szervezett helytörténeti vetélkedőt általános- és középiskolai diákok csoportjai számára.

A két fordulóból álló versenyt azzal a céllal valósították meg, hogy a résztvevők megismerjék a Nagyságos Fejedelem életútját, valamint a Kárpátalján hozzá kapcsolódó kultuszt.

A helytörténeti vetélkedő első, online fordulóján 10 település 23 csoportja mérte össze a tudását. Közülük 10 négyfős csapat jutott tovább az október 17-i beregszászi döntőbe.

A szombati esemény helyszíne az Ortutay Elemér Görögkatolikus Központ volt, ahol az eseményre érkezők megtekinthették azt a könyvkiállítást, melyet a Rákóczi életéről és az általa vezetett szabadságharcról írt kiadványok alkották. A könyvek a Bendász István Görögkatolikus Könyvtár és Levéltár, valamint a Beregszászi Központi Könyvtár állományát képezik.

Emellett Szabó György történelemtanár Rákóczi-emlékérmekből álló gyűjteménye is bemutatásra került.

A versenyzőket és felkészítő tanáraikat Marosi Anita, az Ortutay-központ munkatársa köszöntötte a szervezők nevében. Elmondta, hogy számos legenda, ének, szobor és emlékmű gondoskodik arról, hogy a térségünkben ennyi évszázadon át sem kopott meg II. Rákóczi Ferenc tisztelete és az általa vezetett szabadságharc emlékezete.

Majd II. Rákóczi Ferenc három évszázaddal ezelőtti gondolatait tolmácsolta a fiatalok felé:

„Üzenem a jövőbeli gyermek nemzedéknek Magyarországon, hogy tiszteljék hazájukat és becsüljék, hogy ezen a földön élhetnek. Őrizzétek meg értékeit és emlékeit! Beszéljetek róla úgy, mintha kincs lenne!”

A köszöntés után kezdetét vette a vetélkedő, melynek anyagát Tóthné Espán Margaréta, a Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesület munkatársa állította össze.

A feladatsor egy része tesztkérdésekből és kirakós feladványból állt. Emellett a csoportoknak be kellett mutatni egy általuk elkészített Rákóczi-zászlót, valamint egy Rákóczi-legendát.

Munkájukat 3-3 fős zsűri – Petrás László görögkatolikus pap, történész; Varga Éva könyvtárigazgató, honismereti vezető; Kopasz Gyula, Szabó György, Petrás Viktória történelemtanárok; Marosi István görögkatolikus pap, egyháztörténész – értékelte.

A verseny végén az alábbi eredmények születettek:

5–9. osztályosok korosztálya:

I. hely: Kossuth Gyöngyszemei (Beregszászi Kossuth Lajos Líceum, felkészítő tanár: Petrás Viktória)

II. hely: Protestáló Kurucok (Nagyberegi Református Líceum, felkészítő tanár: Túri László)

III. hely: Garabonciások (Borzsovai Gimnázium, felkészítő tanár: Nagy Andrea)

10–11. osztályosok korosztálya:

I. hely: Tiszaháti Betyárok (Péterfalvi Református Líceum, felkészítő tanár: Kopasz Gyula)

II. hely: Beregi Rákóczi Szövetség (Kárpátaljai Magyar Líceum, felkészítő tanár: Maruszics Erik)

III. hely: Szabadság Vándorai (Beregszászi Kossuth Lajos Líceum, felkészítő tanár: Nyikonorova Viktória)

A vetélkedő valamennyi résztvevője emléklapban és ajándékban részesült. A dobogósok emellett külön ajándékcsomaggal térhettek haza.

A verseny méltó megemlékezése volt a Nagyságos Fejedelem születési évfordulójának.

Marosi Anita

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