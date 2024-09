A magyar színjátszás kárpátaljai bástyája

A színházaknak különleges atmoszférájuk van, a színpadi játék varázsát semmi sem helyettesítheti, sem a filmszínház, sem a televízió, sem a videó. Egy kisebbségben élő nemzetrész esetében pedig a nemzetiség kultúrájának fennmaradását – ezáltal pedig magának a nemzetiségnek a fennmaradását is – nagyban segíti az anyanyelvű színjátszás. Vidékünkön a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház játssza ezt a szerepet. Az új évad kezdetén Sin Edina színházigazgatóval beszélgettem el a színház helyzetéről.

– Jelenleg negyvenegy munkatársunk van: színészek, színházi háttérmunkatársak, adminisztratív munkatársak, de szeretnénk bővíteni a színészi gárdát. Épp ma kerítünk sort négy fiatal segédszínészi meghallgatására (a riport szeptember 23-án készült – szerk.), a már korábban felvett hat segédszínész mellé ugyanis fel kívánunk venni még négyet. Legalább tízfős fiatal csapatot akarunk szervezni, melynek tagjai immár élőben, a színpadon fogják elsajátítani tapasztalt színészeinktől a színjátszás mesterségét. Egyre több fiatalt akarunk bevonni a színház munkájába, s nagy szükség is van a fiatalításra, hogy a jövőben is fennmaradjon vidékünkön a magyar nyelvű színjátszás. Emellett nem titkolt célunk, hogy ha a háború befejeztével itt, Kárpátalján beindul a színészképzés, szakmai partnerek legyünk benne.

– Mivel foglalkoztak a nyár folyamán?

– Különböző meghívásoknak eleget téve, szabadtéri helyszíneken léptünk fel. A Magyar Színházak 36. Kisvárdai Fesztiválján a Nemzeti Színházzal közösen adtuk elő – Vidnyánszky Attila rendezésében – a Háztűznézőben című színdarabot, s két díjat is nyertünk. A Kulturális és Innovációs Minisztérium magát a társulatot is díjazta a mű előadásáért, ezen kívül pedig a legígéretesebb tehetségnek járó Teplányszky-díjat adta át fiatal színésznőnken, Polyák Anitának az előadásban nyújtott alakításáért. A fellépések mellett pedig előkészítettük a most induló színházi évad során bemutatandó előadásokat.

– Mely színművekkel indítják az évadot?

– A színházban a nagyszínpad mellett a Hubay Miklós Stúdióteremben és a Fedák Sári Teremben tartunk előadásokat. A Fedák Sári Teremben jelenleg a Frida Kahlo naplója nyomán című monodrámát mutatjuk be Orosz Ibolya előadásában, s külön öröm számomra, hogy ez az előadás is szerepelt a Kárpátaljai Megyei Zenei Drámai Színházban lebonyolított V. Nemzetközi Színházi Fesztivál műsorán, a közönség pedig álló tapssal jutalmazta az előadást. (Mivel a közönség vegyes nemzetiségi összetételű volt, ukránul feliratoztuk a magyarul elhangzott előadást.) A Hubay Miklós Stúdióteremben leginkább gyerekekhez és fiatalokhoz szóló előadásokat tartunk. Ebben az évadban az Ugti meg Bugri című interaktív zenés meseelőadást, A kiskondást, a Rákóczi virágait játsszuk, melyeket Gál Natália alkalmazta színpadra, s leginkább a kárpátaljai magyar óvodai és iskolai csoportokat fogadjuk a megtekintésükre. Emellett terveink közt szerepel, hogy Vass Magdolna színésznő közreműködésével újból műsorra tűzzük a korábban nagy sikerrel játszott Mesélő Mag-diákot. A nagyszínpadon pedig jelenleg A nevem Fraja című színművet próbáljuk Gyevi-Bíró Eszter rendezésében, melyet október 21-én mutatunk be. Ezt követően Oleg Melnyicsuk rendezésében színpadra visszük valamelyik ismert vígjátékot, melynek bemutatóját a tervek szerint februárban tartjuk majd meg. Az előadásokat a KMKSZ közreműködésével, támogatásával vidékünk számos városában, községében, nagyközségében is előadjuk.

– További tervek?

– 2025 elején Pányik Tamás rendezésében, Polyák Anita előadásában bemutatunk egy új monodrámát. Emellett a jeles évfordulókról sem feledkezünk meg. Munkácsy Mihály születésének 180. évfordulója alkalmából, a munkácsi Munkácsy Mihály Emlékház által szervezett megemlékezés-sorozat részeként, Hazafelé címmel, Mónus Dóra szervezésében emlékműsort mutatunk be az emlékházban, melyet aztán a beregszászi közönség is megtekintheti itt, a színházban. A málenkij robotról szintén megemlékezünk egy emlékműsorral, amit a KMKSZ felkérésére több kárpátaljai településen is elő fogunk adni. Mindemellett a kortárs magyar filmeket is népszerűsíteni kívánjuk, melyekben kárpátaljai születésű színészek is játsszanak, így a nagytermünkben levetítjük a Most vagy soha!, illetve a Semmelweis című alkotásokat. A Vándor-mozi Produkciós Irodával együttműködve pedig más kárpátaljai településeken is bemutatjuk a filmeket. S a tíz éve Vidnyánszky Éva által alapított Ficseri Gyermekstúdió is elkezdi munkáját, Vass Magdolna szakmai vezetésével, melyben a gyerekek számos műsorral lépnek fel. Megjegyzendő, hogy a stúdióból került ki több, később a színészi pályát választó művészünk, művésznőnk, mint például Trill Zsolt, Rácz József, Tarpai Viktória, Fornosi D. Júlia.

– Végezetül érdekelne, miként ápolják a határokon átívelő kapcsolatokat.

– Befogadó közeként kívánunk működni más magyar színházakkal, alkotóközösségekkel. Ezért kapcsolódtunk be a magyarországi Déryné Programba. Ennek keretében vendégelőadásokat is megtekinthet a helyi közönség. Legközelebb az október 23-i nemzeti ünnep alkalmából, Bartha Boróka gyergyószentmiklósi művésznő előadásában zenés estet mutat be nálunk a Gyulai Várszínház, így akkor és ott kulturális téren összekapcsolódik Magyarország, Erdély, valamint Kárpátalja. S általánosságban véve is a programnak köszönhetően határok fölött átívelő intenzív művészi és kulturális kapcsolatok alakulnak ki.

Lajos Mihály

Kárpátalja.ma