Neked élnek még a nagyszüleid?

Igen?

Akkor ülj le melléjük, és kérd meg őket, hogy meséljenek. Meséltesd el, milyen volt a gyerekkoruk, mire emlékszenek, első emlékeik, iskoláik, munkahelyeik. Mindent. Biztosra veszem, még ha kevésbé beszédesek, akkor is átszakad bennük a gát, és csodadolgokat fogsz hallani. Képzeld el, hogy negyven-ötven évvel ezelőtt is nagyon izgalmas dolgok történtek az akkori fiatalokkal, a mostani nagyszülőkkel. Nagyon hasznos lehet. Meg is lepődhetsz, hogy milyen kevés dolog változott, már ami az emberi viszonyokat illeti. Persze a körítés sokat. Hagyd, hogy hadd meséljenek, bármiről, ami eszükbe jut. Kalandokról, kudarcokról, sikerekről, szerelmekről, barátságokról, a szüleikről, mindenről és bármiről.

Csodaélmény, és ha megteszik, légy nagyon türelmes, akkor is, ha lassan jönnek a szavak, ha azt érzed, hogy a történetnek soha nem lesz vége. Szeretni fogod, bármit mesélnek, még akkor is, ha adott pillanatban úgy érzed, ez nem lehetett a valóság.

Remélem, nem maradtál le erről az élményről, vagy már túl is vagy rajta. Nem is gondolnád, hogy a legnagyobb történetek ott ülnek a fotelben, és ő süti a legfinomabb kalácsot.

Ők a nagyszüleid. Kérd meg őket, hogy meséljenek neked.

U.i.: Bármit.

Erbé

Kárpátalja.ma