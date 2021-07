Tárcajegyzet: #nofilter

Reggel van, kinyitod a szemed, és a telefonod után nyúlsz. Egyből a kamera ikonját nyomod meg. Az automatikus szépítő effekt alap, kora reggel te sem vagy kíváncsi a mitesszereidre, a pattanásaidra meg pláne. Szeretnél egy menő szelfit magadról, de nem tetszik a kép, amit az előlapi kamera mutat rólad. A fotó előtt kicsit rendbe kell szedned magadat. Túl dús a szemöldököd, kiszeded. Eléggé halovány megritkítva, kifested. Nem látszik a szád, vörös rúzst kensz fel. Túl sötét, letörlöd, egy másik rúzst keresel. Csúnya a bőröd, lealapozózod. Összevissza áll a hajad, lefésülöd. Nem úgy áll, mint ahogyan szeretnéd. Na, mindegy, úgy fotózod, hogy ne látsszék. A képen úgyis csak a teteje van benne, az nem számít. Gáz ez a pizsama. Elő a dekoltázst! A szürke macis szett nem hoz kétszáz lájkot. Így, szépen, kikerálva visszafekszel az ágyba, és csinálsz egy képet. Aztán filtert is teszel rá, de olyan hatásút, mintha nem is lenne rajta. Mehet is ki #nofilter hashtaggel. Meg néhány emojival.

Ebéd közben csekkolod a lájkokat. Néhány hozzászólást kapsz, reagálsz rájuk. Nézed a hírfolyamot. Kiposztol az ismerősöd egy képet. Valami virág van rajta, felette egy idézettel. Eszedbe jut, hogy milyen szép rózsáid vannak. Kimész fotózni. A hervadtakat kikerülöd. Vörös kéne, az nincs. Sebaj, majd az effektekkel kicsit javítasz a színén. Képszerkesztés közben ránézel a reggeli szelfidre, százötven lájk van alatta. Fintorogsz, minimum kétszáz kéne. A rózsáshoz találtál egy Márai mondatot. Mégsem. Inkább a kisherceges idézetet. Rózsa- és mosolygóemoji, plusz egy piros szívecske. #nature #rose #hobbyphotography #exupery

A lejátszási listádra keveredik egy nagyon vidám új sláger. Átugranád, de nem tudod. Végighallgatod. Végülis, nem olyan rossz, mint elsőnek tűnt. Kiposztolod: #happy, #summertime. A rózsás képet huszonketten lájkolták.

Vacsora közben ismét a szelfidet nézed. Nem olyan rossz kép, akkor miért lájkolták kevesen? Biztos azért nincs rajta annyi reakció, mert vasárnap mindenki chillezik. Majd tíz után… Közben azon agyalsz, hogy a randiappra kellene egy új fotó. Kevés a match, hátha ez majd megtolja a szekeret. A zenére két reakció, a rózsára harminc érkezett. A reggeli szelfire százkilencven.

Elmúlt éjfél. A reggeli szelfin nincs kétszáz lájk, csak százkilencvenöt. Nem körözöd le a többieket. Ezer ismerősöd van, és az ötöde se kíváncsi a képedre. A másik appon dobálod jobbra a jobbnál jobb pasikat, de egyik sem áll veled párba. Mit rontottál el? Smink megvolt, dekoltázs is, emojik is. Miért nem kedvelnek?

Leteszed a telefont. Befordulsz a fal felé. Megöleled a párnádat. Becsukod a szemed, amit már csípnek a könnyek. Holnap jobb lesz. Eldöntöd, hogy holnap új szerkesztőprogramot töltesz le.

Szabó Kata

Kárpátalja.ma