Tárcajegyzet: Ősz van…

… és újra a könyvespolcok, a könyvek felé érdemes fordulni. Sok mindent leírtam már én magam is az olvasásról, annak fontosságáról, most nem ezt teszem. Inkább arról szeretnék írni, hogy mennyire szerettem és most újra felfedeztem magamnak a verseket. Adyt, József Attilát, Radnótit, hogy csak az alap szerzőket említsem. Természetesen az idén kétszáz évvel ezelőtt született Petőfit is érdemes olvasni.

Kifejezetten ajánlom, hogy keressük meg az adott költő legelső, majd a legutolsó versét, és nem kell túlképzett filológusnak lenni ahhoz, hogy a különbségeket kiolvassuk belőle.

Speciel könyvet is így választok, hogy előszeretettel olvasom el az első, majd az utolsó mondatot. Érdekesek, ráadásul nagyon gyakran összecsengenek. Ez így van a nagy klasszikusoknál és a kortárs szerzőknél egyaránt.

Átnéztem a polcon a könyvkínálatot, otthon. Igazán színes, sokat kínáló. Igaz, bevallom nehéz volt rászedni magam. Az utóbbi időben nem gyakran volt könyv a kezemben, de ennek ellenére ott álltam, és nézegettem, mihez is nyúljak.

„Addig sem iszik” ezt vettem kézbe először, majd egy kis életrajzi könyv, végül Faludi verses kötet.

U.i.: „Unatkozik? Vásároljon mosómedvét!” Ezt tanácsolja Bohumil Hrabal.

Erbé

Kárpátalja.ma

Nyitókép: AI-illusztráció