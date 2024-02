Ukrán írónő a Berlinale filmfesztivál zsűrijének tagjai között

Okszana Zabuzsko ukrán írónő is helyet kapott a Berlini Nemzetközi Filmfesztivál zsűrijei között – tudatta február 2-án az UNIAN.

Lupita Nyong’o kenyai-mexikói színésznő lesz a zsűri elnöke a fő versenyen, aki a 12 év rabszolgaság című filmben nyújtott alakításáért Oscar-díjat kapott.

Rajta kívül Brady Corbett, Ann Huey, Christian Petzold, Albert Serra és Jasmine Trinca híres rendezők is helyet kaptak a zsűriben.

A Berlinalét 2024. február 15. és 25. között rendezik meg. A versenyre összesen mintegy 400 filmet küldtek be a világ minden tájáról, a zsűri pedig a legjobb 20 közül választ majd.

Ukrajnából hárman küzdenek meg az Arany Medve díjért: Szvitlana Liscsinszka, Okszana Karpovics és Roman Bondarcsuk.

Ezenkívül Rooney Mara La Cocina című filmje, Gael García Bernal Another End című sci-fije és Adam Sandler Spaceman című Netflix-filmje is indulhat. A versenyprogramban további neves rendezők és színészek alkotásai is szerepelnek, köztük Andreas Dresen In Liebe, Eure Hilde című, náci korszakban játszódó filmje, Piero Messina Another End című sci-fije, Min Bahadur Bham nepáli rendező Shambhala című alkotása, Olivier Assayas Hors du temps című, pandémia témájú filmje, Bruno Dumont L’Empire című sci-fije és Abderrahmane Sissako Black Tea című romantikus drámája.

