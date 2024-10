Ámorth Angelika: Romokban

Bús düledékeiden, Szőlősnek romvára, megállok.

Lüktet a motor a mellkasomban vadul,

meredek a lépcső.

Porlad a kő a lábam alatt, de csoda, hogy megvan még egyáltalán.

Már húsz éve is így morzsolódott, hogy nem fogy el? Örök titok…



Ismerem minden ráncát és göröngyét a romnak.

Negyed évszázadot sűrítettek magukba belőlem ezek a kőfalak.

Itt csípett orron egy méh, bosszúból, hogy leszedtem a virágját,

arra az eldugott zugra pedig pisilni jártunk ki csoportosan.

Pont ahol most ülök, itt történt első csókom.

Lejjebb egy földbe gyökerezett fekete folt jelzi a tűzrakások helyét.

Sült szalonna és olcsó sörszag szelleme kísért itt azóta is.

És annál a falnál, ott kérték meg a kezem.

S ha megfordulsz, és kicsit balra nézel, látod

azt a nagy éles követ?

Na, az festette vörösre a fiam térdét 2018 nyarán.



Bús düledékeiden, Szőlősnek romvára, most is megállnék.

Eltelt egy újabb nyár,

és én még egy évvel távolabb kerültem attól a szalonnazsíros

fekete tűzrakóhelytől.

És a gyermekeim térdét sem a te köveid sértik már fel;

nekik megvannak a saját köveik.

De téged én cipellek itt bent, nehezékként,

és ki tudja, miért, de nem bírlak lerakni.

Nyitókép: Ámorth Angelika/Facebook/írói oldal

Forrás: Együtt folyóirat 2024/4