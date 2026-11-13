Aranyosi Ervin: A magyar nyelv ünnepére
Ünnep a mai nap, a magyar nyelv napja,
örvendjen hát népünk apraja és nagyja!
Ha beszélünk, írunk, az járjon eszünkben:
édes anyanyelvünk, nagy kincs a kezünkben!
Általa mondjuk el lelkünk rezdülését,
adja a gondolat szép kivetülését.
Érzéseink sorát, szép szavakba öltjük,
a csend édes vizét tartalommal töltjük.
Nyelvünk megmagyaráz, hát legyél rá büszke,
szókincsünk is gazdag, lelkünk tiszta tükre.
Segít gondolkodni, támogatva elmét,
felhívja mi reánk a nagyvilág figyelmét!
Legyél hát rá büszke, s add át gyermekednek,
az okos ötletek a szóból erednek,
csiszolgasd tudását, mutass neki példát,
s mindennapjaidat magyar nyelven éld át!
Éljen a magyar nyelv, értelmezd az elvét,
műveld és csillogtasd, csiszolgasd az elméd!
Olvass, tanulj, akkor sokkal többet érsz el,
gondolkozz e nyelven, jó paraszti ésszel!
A Magyar tudatát a nyelv pallérozza,
gondolatra bírja, s így helyzetbe hozza.
Így születnek aztán, híres találmányok,
ettől bővülnek a tudós tudományok.
Használd hát nyelvedet nemzeted javára,
írj maradandót az öröklét falára!
Boldogulj általa, leld örömöd benne,
mintha gazdagságod csak ez a nyelv lenne!
Ünnep a mai nap, megünneplem nyelvem,
hiszem, ezért kellett ide leszületnem!
Hát büszkén használom, s szívből írom néked,
a magyarok nyelve maga a költészet!