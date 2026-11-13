Aranyosi Ervin: A magyar nyelv ünnepére

Ünnep a mai nap, a magyar nyelv napja,

örvendjen hát népünk apraja és nagyja!

Ha beszélünk, írunk, az járjon eszünkben:

édes anyanyelvünk, nagy kincs a kezünkben!

Általa mondjuk el lelkünk rezdülését,

adja a gondolat szép kivetülését.

Érzéseink sorát, szép szavakba öltjük,

a csend édes vizét tartalommal töltjük.



Nyelvünk megmagyaráz, hát legyél rá büszke,

szókincsünk is gazdag, lelkünk tiszta tükre.

Segít gondolkodni, támogatva elmét,

felhívja mi reánk a nagyvilág figyelmét!

Legyél hát rá büszke, s add át gyermekednek,

az okos ötletek a szóból erednek,

csiszolgasd tudását, mutass neki példát,

s mindennapjaidat magyar nyelven éld át!



Éljen a magyar nyelv, értelmezd az elvét,

műveld és csillogtasd, csiszolgasd az elméd!

Olvass, tanulj, akkor sokkal többet érsz el,

gondolkozz e nyelven, jó paraszti ésszel!

A Magyar tudatát a nyelv pallérozza,

gondolatra bírja, s így helyzetbe hozza.

Így születnek aztán, híres találmányok,

ettől bővülnek a tudós tudományok.



Használd hát nyelvedet nemzeted javára,

írj maradandót az öröklét falára!

Boldogulj általa, leld örömöd benne,

mintha gazdagságod csak ez a nyelv lenne!

Ünnep a mai nap, megünneplem nyelvem,

hiszem, ezért kellett ide leszületnem!

Hát büszkén használom, s szívből írom néked,

a magyarok nyelve maga a költészet!

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