Aranyosi Ervin: Hittel újra festve…

Bárányfelhőt festettem az égre,

körülötte bemázoltam kékre…

Jött az eső, és mindet lemosta,

nagy szürkeség költözött a MOST-ba!



Míg alkottam kedvem is vidám volt,

mosolygott rám a sok kék, vidám folt,

felhőcskéim derűsen repkedtek,

elszálltak a ragyogó Nap mellett!



A színeim mind könnyé változtak,

a szívembe keser-érzést hoztak,

lehervadt, mint holt virág, a kedvem,

szomorúság ébredezett bennem.



Végül együtt sírtam az esővel,

mint egy régi, fáradt ismerőssel.

Míg a felhők eltűntek az égről,

s Nap ragyogott fel a messzeségből.



Letöröltem könnyeimet én is,

hiszen lehet ez a világ szép is,

visszatérhet régi, vidám kedvem,

jó érzések ébredeztek bennem!



Elővettem ecsetem, festékem,

a kék égről volt ezer emlékem,

bárányfelhőm is felszállt az égre,

víg, jó kedvem is visszatért végre!



Tudtam, hittem, minden rossz elmúlhat,

a helyzetem, ha hiszem, javulhat,

visszatérhet minden, ami szép volt,

felragyoghat felettem az égbolt!

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