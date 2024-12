Császár Ferenc: Búcsu az ó-évtől

Isten hozzád ó-év, elaggott cimbora!

Jer, szorítsunk kezet örök elválásra:

Te mégysz - én maradok, s csak azt sem mondhatjuk

Egymásnak: "Adieu! a viszontlátásra."



Jer, szeretném látni: van-e köny szemedben,

Az elválás búja ott ül-e pofádon,

Elszorúl-e szíved, remeg-e a kezed,

Midőn parolámat tenyeredbe vágom?



Hová is beszélek?!... könyűt, érző szívet

És részvevő lelket, ki keressen nálad?

Hisz oly érzéketlen, hideg a lelked is,

Mint aminő hideg jégcsapos szakálad!



Hej pedig oly forrón fogadtalak egykor,

Midőn ifjú arccal közeledtél felém;

De hisz az ekkor volt; most a csalódásnak

Vége: benned azt, mit kerestem, nem lelém!



Mosolygó szemeket véltem látni rajtad,

Melyekben ezer szép vágy és remény fénylett;

Ajkad boldogság és üdv hirdetője volt...

S íme, látom most, hogy mind hiú gőzzé lett!



A sok szép örömből, mit összeszorított

Markodban oly büszkén fitogtatva hoztál:

Nem tudom, másoknak adtál-e vagy sem? de

Nekem, vén cimbora, oly fukaran osztál!



Oh, mindez csak hagyján! Hanem a sebeket,

Miket gonosz ősöd a lelkemen vágott,

Azt hivém, hogy te majd meggyógyítod szépen,

S ezért elmondhatom egykor: "légy megáldott!"



De nem, de nem! egyet sem gyógyitottál meg;

Sőt újakat vágtál iszonyú karmoddal:

A bú és fájdalom, a kín és szenvedés

Bőszen rohantak rám kegyetlen hadokkal!



S mi megbocsáthatlan, legfőbb, szörnyű bűnöd:

Mégcsak feledni sem tanitottál te meg:

A csalódások és meghiúlt remények

Között a jövőben én még mindig hiszek!



Igy uj csalódásnak, újabb fájdalomnak

Magvát hagyod bennem, gonosz vén cimbora!

No de sebaj! csak menj te, Isten hírével:

Majd feltűn nyomodban az örömek kora.

1855.

Forrás: www.eternus.hu, Császár Ferenc versei