Csoóri Sándor: Viszi a szél a fákat

Lassan már szégyenem lesz s világító kudarcom

ez a szerelem; kő, mely virágok közé zuhan –

Állok a szenvedés boltajtajában,

a tavasz alvilági kapuiban.



Szerettem ezt a földet; az ideges tűz rémületét,

az elképzelt angyalok zuhanását,

de most én zuhanok, s fejedtől talpadig

oly nagy az út, oly megsemmisítő a magasság.



Mi hajszolt eddig magam ellen és ellened?

Tán az öröklött szegénység bosszúja szállt a vérben,

mely mindig hódítani űz, s ha nem hódoltál, féltem

a sár grimaszától, s a szádtól is, hogy eltemet?



Viszi a szél a fákat, mint a füstöt,

s tested emlékét is… Szeretnem kell, mi így rohan

s mi így hagy el; szeretnem a Napot:

rám tetoválja arcod, büntetésül is boldogan.