Ezer fogoly küldi imáját az égbe,

Hallgasd meg hát, Uram, kérésünket végre.

Könyörögve kérünk, segíts haza minket,

Bűneiben szenvedő fogoly népeidet.

Mi Atyánk, Úr Isten, ki fenn vagy az égben,

Hallgasd meg hát sok-sok kérésünket végre.

Uram, jöjj, segíts, ha tudsz segíteni,

Hogy ne kelljen már tovább ily sokat szenvedni.

Lelkünk már összetört a sok bánat alatt,

Könny lett az italunk, kenyerünk a bánat.

Így szállnak a napok el a fejünk felett,

Mi Atyánk, Úr Isten, segíts haza minket.

Sok hosszú, álmatlan, hideg éjszakákon,

Nem fekhetünk otthon puha fehér ágyon.

Ha leszáll az este, otthon lámpát gyújtanak,

Kedves szüleink csak értünk imádkoznak,

Mert hiányzik közülük kedves két fi a,

Mi Atyánk, Úr Isten, segíts minket haza.

Most pedig, bajtársak, ne essünk kétségbe,

Összekulcsolt kézzel tekintsünk az égre,

Küldje el nekünk is a várt szabadulást.

Minden szívből szálljon hű ima az égbe,

Mi Atyánk, Úr Isten, segíts haza végre.

Vedd el, Uram, tőlünk a keserű kelyhet,

A sok bánat helyett küldj egy kis örömet,

Hogy az életünk tovább örömteljes legyen

És amit akarunk, sikerüljön minden.

Egész családunkkal hálát adunk neked,

Mi Atyánk, Úr Isten, áldott legyen neved.

Áldd meg otthon hagyott kedves szüleinket,

Apánkat, Anyánkat, kedves testvéreinket.

Hallgasd meg őket minden kérésükben,

Hogy boldogok lehessünk az egész életben.

A családban együtt áldjuk neved,

Mi Atyánk, Úr Isten, hála legyen neked, Ámen.

Szolyva, 1944 decembere

Ismeretlen szerző

Nyitóképen: az egykori szolyvai láger területén létrehozott emlékpark napjainkban. Forrás: Facebook/Dupka György

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