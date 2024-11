Fenyő László: Novemberi fény

Beteg és fázó, így jó nekem őszidőn

ott ülni naphosszat a hasas kályha mellett

szemlélve a parázs életét, kígyós játékait,

vörös-fekete árnyékát a falon ahogy lohog

s eldől, ó földöntúli különös alkonyat.



A vénülő fényt szeretem, mely már alig tipeg,

mellyel vele-suhan közeli halála,

a bujkálót, halkkal szüremkedőt,

mely kitől búcsút vesz, meghajlik az előtt.



Emlékszem egy őszi esővel telesírt

elhagyott utcára, egy gázlámpa alatt

pocsolya fázlódott, mint egy szegény madár,

az a fény - november - ahogy belenéztem:

őszszakállú koldús nézett vissza onnan.



S akkor is november volt: cserépkályhánkon

az egyik táblának mélyzöldű zománcán

kis fény kaparászott fel s alá óvatos

egérként, szolgáló-lányunk rámutatott:

- Ni, hogy hullámlik! - és megszerettem akkor

azt a fényt, azt a lányt s hol a nép így beszél: a frissszavú tájat.



S gyerekkoromból is van fényről emlékem,

a betegszobában, ahová, kisfiú, lopva osontam be,

mint szerettem volna ujjammal illetni azt a sápadt lepkét,

azt az állólámpa köréből elhullott tanácstalan sugárt,

amit nagyapám utólszor legördült

szemhéjának jeges cellájába bezárt.



Beteg vagyok én is, mint ezek a testvér-

fények, melyekről most emlékszik énekem.

A nyári föld vaskos melegje,

a strandok harsogó élete idegen.

November, aki szültél, engedd, hadd burkolózzam

nehéz egedbe most, amely a rozsdavert vas

színébe öltözött s úgy várjam a csodát:

hogy áttetszik rajta a fény, szálanként, reszketősen

s egy szála, hulltában, körülfonja fejem

s reszket, mint az alkony az őszi ág-hegyen.

Forrás: Nyugat 1932/8

Nyitókép: Fortepan/Jóna Dávid