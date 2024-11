Ott, valahol messze, ott, valahol távol,

Komor hegyek között van egy fogolytábor.

Sok jó magyar férfit hajtottak be oda,

Gyászba borult mindnek a drága otthona.

Hiszen árván maradt édes hitestársunk,

Jó anyánk, jó apánk, az egész családunk.

Szívünk majd megszakad a hazai vágytól,

Lelkünk legmélyén is csak a honvágy lángol.



Szent karácsony estje most reánk köszöntött,

Itt ünnepeljük meg a szögesdrót között.

Elhurcolt bennünket gonosz szellem keze,

Halált osztogató sötét idegenbe.

Megfagyva kuporgunk hideg betonlapon,

A hosszú, álmatlan, dermedt éjszakákon.

Szemünk majd leragad, oly álmosak vagyunk,

De a nagy bánattól aludni nem tudunk.



Hazavágyik szívünk, mint az a rab madár,

Ki kalitkájában szabadulásra vár.

Szomorú otthon is a karácsony napja,

Nem ül az asztalnál a jó édesapa.

Nincsen otthon a férj, a sok drága testvér,

Pusztító halálba sodort el a szél.

Nincs, aki megkezdje az esti imát,

Ünnepi asztalhoz ültesse családját.



Ez a mi életünk legsötétebb napja,

Bús szívvel gondolunk a meleg otthonra.

Szemünk könnybe lábad a karácsony szóra,

Vajon nehéz sorsunk mikor fordul jóra?

Pusztít a tífusz itt, arat a döghalál,

Sok jó magyar testvér haza nem jut el már.

Kiviszi szürke ló éjjel a temetőbe,

Jeltelen, dermesztő, jeges sírgödörbe.



De azért, bajtársak, ne essünk kétségbe,

Bizakodó hittel tekintsünk az égre!

Térden állva kérjük az egeknek Urát,

Hozza meg számunkra a várt szabadulást!

Hiszen az nem lehet, hogy ezrek kérése

Ne találjon rá egy meghallgató szívre.

Véget ér majd egyszerre szomorú rabságunk,

Akkor lesz nekünk is boldog karácsonyunk.

Szolyva, 1944 karácsonya

Forrás: „A felnégyelt Haza…” – Kárpátaljai költők antológiája