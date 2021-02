Illyés Gyula: Egy mondat a zsarnokságról

(Részlet)

Hol zsarnokság van,

ott zsarnokság van

nemcsak a puskacsőben,

nemcsak a börtönökben,



nemcsak a vallató szobákban,

nemcsak az éjszakában

kiáltó őr szavában,

ott zsarnokság van



nemcsak a füst-sötéten

lobogó vádbeszédben,

beismerésben,

rabok fal morse-jében,



nemcsak a bíró hűvös

ítéletében: bűnös!



***



hol zsarnokság van,

ott zsarnokság van

nemcsak az ernyedetlen

tapsoló tenyerekben,

kürtben, az operában,



éppoly hazug-harsányan

zengő szoborkövekben,

színekben, képteremben,

külön minden keretben,



már az ecsetben;

nemcsak az éjben halkan

sikló gépkocsizajban

s abban,

megállt a kapualjban;



hol zsarnokság van, ott van

jelenvalóan

mindenekben,

ahogy rég istened sem;



ott zsarnokság van

az óvodákban,

az apai tanácsban,



az anya mosolyában,

abban, ahogy a gyermek

idegennek felelget;

nemcsak a szögesdrótban,



nemcsak a könyvsorokban

szögesdrótnál jobban

butító szólamokban;



***



az van az orrban, szájban,

hidegben és homályban,

szabadban és szobádban,

mintha nyitva az ablak,



s bedől a dögszag,

mintha a házban

valahol gázfolyás van,

ha magadban beszélgetsz,



ő, a zsarnokság kérdez,

képzeletedben

se vagy független,

fönt a Tejút is már más:



határsáv, hol fény pásztáz,

aknamező; a csillag:

kémlelő ablak,

a nyüzsgő égi sátor:

egyetlen munkatábor;



***



mert ahol zsarnokság van,

minden hiában,

a dal is, az ilyen hű,



akármilyen mű,

mert ott áll

eleve sírodnál,

ő mondja meg, ki voltál,

porod is neki szolgál.