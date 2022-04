Tavasz ez is, tavasz.

Az égen szőke fény ég,

A földön barna hantok,

A nőkön lenge illat,

A fákon szürke barkák.

Tavasz ez is, tavasz.

Valami mégis elment

És nem jön vissza többé,

Valami mégis elszállt

És soha nem találom,

Valami mégis elmúlt

És nem tudom a sírját…

Egy húr a hegedűmön,

Boldogan bánatos hang,

Elpattant.

De az ég még azúros,

De a föld ibolyás még,

De a nők még suhannak.

Tavasz ez is, tavasz…