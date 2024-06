Kaffka Margit: A te színed előtt

Az én két fáradt asszonykezem

Hogy milyen lágy, amikor simogat,

Mily enyhén tárul, amikor ad:

Terajtad ösmerte meg.

- Köszönöm neked a két kezemet!



Szemem, a bágyadt, bús tükröző

(Áldott csoda ez!) sorsodba nézett;

S megtanulta, hogy tiszta szövétnek,

Betlehemcsillag, égi vezér...

- Áldjon meg az Isten a két szememér'!ű



Mindig azt hittem: rút vagyok,

Csak durva vágyra hangoló,

Szivet bájolni nem tudó.

- Te megszerettél, - s rámigézted

Ezt a halk, esteli szépséget.



Oly csúnya volt, mit eddig éltem;

Kevert, pocsékló, fél, törött!...

- Most a multam is rendbejött,

Ahogy tenéked elmeséltem. -

Mert láttad sorsom: megszerettem.



Nemes, szent csordultig-hited

Aranykelyhét felém kináltad,

Szerelmed grál-borát ajánltad:

Most már, míg élek, szent leszek;

Felmagasztaltál; fennt leszek;

Végig "te színed előtt" járva...

Ó hála, hála, hála, hála!

Forrás: Nyugat 1915/6

Nyitókép: Székely Aladár felvétele Kaffka Margitról