Kaffka Margit: Himnusz

Ím harsonaszóval riad a reggel,

– Szűzi, gyönyörű dalia ő,

Harchercege, jő sugárseregekkel,

Hullámkék palástján fény a redő,

Ránknevet tág aranyszemekkel…

Ó, áldott, áldott!

Újnak mutatja a világot.

Jöjj távoli balzsamokkal,

Jöjj, dús, rakott kosarakkal,

Szép hajóid tülkölve öntsék

A szigetek aranygyümölcsét!

Te vagy a gazdag bárkás!

Te vagy az üde kiáltás!

– Itt egy megsarcolt, inséges város,

Minden utcája romos, halálos.

Hős istenkakas, sugártarajas!

Kiáltsd fel szívem sok zegzugos házát,

Verd dobra, mi bennem multas, avas,

Csináljunk egyszer még tabula rasát!

– Mosd ki a hullákat friss tengerárral,

Temessek tegnapot únt kegyelettel,

Tanuljak repdesni növendék-szárnnyal,

Utólszor, egyetlenegyszer!…

Ó, gyermeki reggel! ó isteni reggel!

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