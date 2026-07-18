Kecskés Béla: Vérré válni

Élni a földön

könnyben,

fényben,

pörös reményben

e földön, hová

nem dermedezni jöttem,

de melegedni

emberi örömben.

Hol nem lehet bűn,

hogy milyennek születtem.

E földön

könnyben, fényben magyar –

de tudva a törvényt:

föld virága bármilyen faj.

Ha kezem adom, a kezed kérem.

Jóért jót,

bizalomért bizalmat.

Vérré válni a közösségben,

klorofillá a zöld levélben,

láncszemmé a láncban,

kapcsolódva hold-nap-forgásban.

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