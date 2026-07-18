Kecskés Béla: Vérré válni
Élni a földön
könnyben,
fényben,
pörös reményben
e földön, hová
nem dermedezni jöttem,
de melegedni
emberi örömben.
Hol nem lehet bűn,
hogy milyennek születtem.
E földön
könnyben, fényben magyar –
de tudva a törvényt:
föld virága bármilyen faj.
Ha kezem adom, a kezed kérem.
Jóért jót,
bizalomért bizalmat.
Vérré válni a közösségben,
klorofillá a zöld levélben,
láncszemmé a láncban,
kapcsolódva hold-nap-forgásban.
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