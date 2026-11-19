Első levél

Kedves István, a novemberi ég

küszöböm alá ragadt,

miközben házamat meszelte kelet istene.

Felhői között eltévednek

hangyáim, férgeim, csótányaim.

Nyúzott állatok a csillagok.

Imádkozom Önért.

Második levél



Kedves István, angyalom

nyugatra repült, tollain hagyta nyomát

kelet, fejét kopaszra

borotválta.



Épületekből kihajoló óriások

verik le a madarak fészkeit.

Házamban nem fér el több árva.

Harmadik levél

Kedves István, hallom a küszöb alatt

éneklőket. Anyám kabátjába

kapaszkodom –

ő már ismeri a háborút.



Ma torzszülött meteor zuhant a

Mira köveire, vörösen

vonaglott, szétmarcangolták a

kutyák. Legyen óvatos –

az angyalok is jelentenek.

Negyedik levél

Kedves István, ha a folyó kinövi ruháit,

azokat küldje el nekem.

Ötödik levél

Kedves István, tegnap éjjel

ük-mama kimászott gödréből

rögszoknyájában, mondta, zavarban van a

mellé fekvő széparcú katonáktól.

Nyugat felé indult, ahol

csendesebb a föld,

és még gyermek temeti a szülőt.

Hatodik levél

Kedves István, kik néznek

vissza ránk a

kéregkabátokból?

Hetedik levél

Kedves István, kövér november ült a

templomkupolára,

a haját szövögető felhő-asszonyok

legurulnak testén.

Bevarrjuk sebeiket, rájuk adjuk

elnyűtt ruháinkat – hadd

nőjenek bele a keleti utcákba.

Forrás: Együtt folyóirat 2026/4

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