Kosztolányi Dezső: Csomagold be mind…

Csomagold be mind, ami volt, ami régen

volt, ami édes, mind csomagold be,

ami több, mint játék, szerelem, több, mint

élet is, a kincseim csomagold be,

régi szavam, az aranyt, kevélyen

lengő rímeim, melyekkel magasan

röpültem a többi fölött s ékes igéim,

mind-mind csomagold a batyúba,

abba, amit hoztam s hagyd az úton másnak,

hogy hősi-igazul járjak egyedül,

egyszerű ember az egyszerű földön

s meztelenül legyek, amint megszülettem,

meztelenül legyek, amint meghalok.

Nyugtalanok az én reggeleim és éjjel

hatalmas hang kiabál újra belőlem.

Ruhátlan és hústalan zúg el a lelkem,

nem illik hozzá az ifjúi parádé.

Ugyse soká tart már számomra e földi

vándorlás, tiz évig, vagy húsz évig, aztán

elromlik a test, mely zárja hüvelyében

lelkemet és egészen lélek leszek. Adj hát

vetkőzni most erőt, érezni e kevés

időre magamat s a világot, te nagy

igazság, szeretet s még nagyobb igazság,

fájdalom. Te adj a szememre könnyet,

mert könny nélkül én nem-látó vak vagyok.