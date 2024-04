Lányi Sarolta: Eltévedtek verseim

Most már, itt magamba sírván

Most már mindet visszahívnám

A sok elmúlt éneket

A sok bús Jeremiádot

Amit búgtam én neked.

A sok bús Jeremiádot

A sok dalt, mi téged áldott

Most már mindet visszahívnám

A sok elmúlt éneket.

Sírva látom: eltévedtek

Szép utakról elszéledtek

Az én véres verseim

Csak megették, csak megitták

Napjaim és perceim.

Éltem ették, vérem itták,

Elfecsélték lelkem titkát

Szép utakról elszéledtek

Eltévedtek verseim.

Elárvúltam. Ők is árvák.

Kit kerestek, nem találták,

Tán nem él, tán nem is élt…

Csak az emlékek kinoznak

Csak egy régi bú kisért.

Megszülettek s megkinoztak

Verseim, e kósza rosszak.

Kiért lettek, nem találták,

Már nem él. Tán nem is élt…

Forrás: Nyugat 1911/18

Nyitókép: CC BY-NC-SA / Angyalföldi Helytörténeti Gyűjtemény