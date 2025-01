padlóba fekszem víz alá

meztelenül lépek a falba

követ emelek fát szelek át

beköltözöm kutyába halba

embereket öltök magamra

páros számú végtagokat lopok



nő leszek aztán erőszaktevő

földrengés egyetlen áldozata

szerzetes szónok katona

hírnök leprás távgyógyító

uzsorás bölcs transzvesztita

végül – se vágyai se otthona – vándor

ki mindent bejár mégsem szabadul

és léptei csak megöregednek



most téged is meglátogatlak.

utam nincs már más se bizalmam

léptem szavam fogyott kutyában halban

s mert szabadulnom nem sikerül

már csak otthonra vágyom legbelül

mondják ott éltél te is egykor

bemegyek hát hiszem ha látom körül szinte üres a ház –

halott gyerekek játszanak

fönn az isteni szájpadláson.

Forrás: Együtt 2004/4