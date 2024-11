Havas temetők előtt mentem el régen, gyermekkoromban.

S ma már nem kellenek a havas temetők.

Magam is havas temető vagyok már: eltemetett

a csendesen hulldogáló közöny: halotti lepel.

Nincsen olyan kis falu, melynek temetője-szélén

árok mellett, rut, tüskés bozótban

ne volna egy-egy öngyilkosnak sirhelye.

Ilyen vagyok én is: kivetettek maguk közül az emberek.

Nincsen olyan vidám falu, melynek éjszakáját

egy-egy öngyilkos akarat át ne ragyogná lidércként.

Olyan vagyok én is, mint a vidám falu, melynek legrejtettebb

zugában meghuzódik az öngyilkos Élet.

Harag kutyái hasztalan csaholják,

az elhagyott menyasszonyok esténként odamennek, -

sirni az áttörhetetlen bozóton.

Forrás: Nyugat 1929/3

Nyitókép: Fortepan