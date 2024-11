Marcsák Gergely: Fedor

Felszegett fővel egy sebes patakban

sikló úszik, a Turja felé siet,

annak partján pedig magányos vadkan

fürkész, keresgél, kortyolja a vizet.



Saját fényében fürdőzve az égen

fenséges királyként trónol fent a Nap.

A sok lankás hegy körben olyan éppen,

mint számos hatalmas aborakalap.



A folyó, mikor rápillant e tájra,

belehabarodik reménytelenül.

Kapaszkodna hát kőbe, fűzfaágba,

még sincs más választás – menni kényszerül.



Csalódott habját Ungba veszni látta

Perecsenyből jövet Fedor Fekete,

s mint Philippides előtt egykor Spárta,

felsejlik számára Turjaremete.



Ám, hogy kerülje a görög végzetét,

lazíthat, mielőtt a vasgyárba érne.

Postás ő, nem pedig uradalmi cseléd.

Híreket szállít a lemkók földjére.



Árnyékot keres, bodza alá térdel,

űzi a déli Nap, iszonyú zsarát.

Melléhez szorítja csonka kezével,

úgy dugaszolja ki lóbőr kulacsát.



És mint a sziklát Szent László forrása,

mossa száraz torkát jó szerednyei,

majd felfigyel egy apró csobbanásra,

mely tekintetét a vízre tereli.



A habok közé csodás ifjú dől le,

alkalmi pamlaga egy sziklazátony.

Eszményi teremtés: mosolygós, szőke,

épp, mint Gábriel az ikonosztázon.



Még pőresége is rangot sugároz,

alkata daliás, bőre meg kreol.

Vidékünktől oly idegen e pátosz –

mereng magában az ámuló Fedor.



E szokatlan vándor vajon ki lehet?

Küldetés hozta, vagy a kalandvágya?

Postásunk, aki tudja az illemet,

dicsőség Jézus Krisztusnak – kiáltja.



Fölágaskodik, mint eleven fárosz,

a talpra szökkent hűsölő idegen,

majd kalapját, botját kapja magához,

s mintha csak lógna légből font zsinegen,



viszontválasz helyett úgy röpül tova,

míg Fedorunknak leesik az álla.

A földi utak eltökélt vándora

égi szaktársát nézi kővé válva.



Térdre borul, s a keresztet mellére

imát rebegve számlálatlan hányja.

Káprázat? Angyal? Mesék tündére?

Ki ez, s miért nőtt bocskorára szárnya?



Vagy lázálom gyötör? Szemverés, rontás?

– hánykódik lelke, mint veszteglő csónak.

Szekérzörgésre ocsúdik a postás

bűvköréből a pompás víziónak,



rohan is elébe: hová, cimbora?

A hámorba tartok – szól a felelet.

Vigyen engem is, és járjon ostora!

Hatalmas hírt viszek. No, meg levelet.



S bár e nagy hírről ma is pletykák járnak,

az esetről mégsem hallott a világ,

mert regéjét e furcsa találkának

díszes kályhák őrzik, s nem a krónikák.

Forrás: Együtt 2024/4