Szép-Mezopotámiában gyötrődhetett így

a csillagjós, a káldeusban elfojtott

költő, a minden idők legművészibb

angyalforgalmából kiharangozódó

nyelvhalálra mikor figyelmeztetett:

kiállt az ezüstreszelékes ég alá, s a

Szarvasnyom megmásulást mutató

jeleiről szólt, amint most ő is megteszi,

merthogy a fájdalomérzékelője sosem

látott angyalkapkodást észlelt, ami

még eddig mindig nemzetek halálát

harangozta ki, s ha nem téved, akkor

most mi következünk; akkor most

mi következünk.

Senki ne csodálkozzon a NASA reggeli

fölényén, mikor mágneses viharok,

spirálködök áramlásáról beszél, s csak úgy

„valamiféle kozmikus költői ihlet-

forrás”-t is megemlít, mint egy letűnt

kultúrából ránkmaradt toposzt, egy

naiv-népi jellemzéket, hiszen még a

Szarvasnyom is csak a legutolsó magyar

híradásba kerül be, mintha a meg-

másulásunk nem érintené a nemzet

létét, mintha nem szüleink szavaival

kavarna az angyalvonulás: ÉDES FIAM,

NAGYON KINŐTT MÁR A SZARVAD; NAGYON KINŐTT MÁR A SZARVAD!

Így lesz, mert így van a titkok kapuján

túli hazában, hol a csillagképek

jövőrajzos jeleiben értelem forog,

s a kihaló arámi tanulságaival, laza

angolt megkerülve édes nyelvünkön

vonul keresztül: így láthatom ezt a

pusztulásról szóló álmot, amit ő mesél,

és így állok majd egyszer én is a

vesztőhelynek, de bölcsőnek is mondott

Szarvasnyom alatt a szarvasnyomokon,

s a régi tűzhely hamuját a számba

fúvó széllel kérem: vétessék le rólam

örök útvesztésem átka; örök út-

vesztésem átka.

Forrás: Együtt 2004/3

