Quippe ubi fas versum atque nefas: tot

bella per orbem,

tam multae scelerum facies;…

Vergilius



PÁSZTOR

Régen láttalak erre, kicsalt a rigók szava végre?



KÖLTŐ

Hallgatom, úgy teli zajjal az erdő, itt a tavasz már!



PÁSZTOR

Nem tavasz ez még, játszik az ég, nézd csak meg a tócsát,

most lágyan mosolyog, de ha éjszaka fagy köti tükrét

rádvicsorít! mert április ez, sose higgy a bolondnak, –

már elfagytak egészen amott a kicsiny tulipánok.

Mért vagy olyan szomorú? nem akarsz ideülni a kőre?



KÖLTŐ

Még szomorú se vagyok, megszoktam e szörnyü világot

annyira, hogy már néha nem is fáj, – undorodom csak.



PÁSZTOR

Hallom, igaz, hogy a vad Pirenéusok ormain izzó

ágyucsövek feleselnek a vérbefagyott tetemek közt,

s medvék és katonák együtt menekülnek el onnan;

asszonyi had, gyerek és öreg összekötött batyuval fut

s földrehasal, ha fölötte keringeni kezd a halál és

annyi halott hever ott, hogy nincs aki eltakarítsa.

Azt hiszem, ismerted Federícót,* elmenekült, mondd?



KÖLTŐ

Nem menekült. Két éve megölték már Granadában.



PÁSZTOR

Garcia Lorca halott! hogy senki se mondta nekem még!

Háboruról oly gyorsan iramlik a hír, s aki költő

így tünik el! hát nem gyászolta meg őt Európa?



KÖLTŐ

Észre se vették. S jó, ha a szél a parázst kotorászva

tört sorokat lel a máglya helyén s megjegyzi magának.

Ennyi marad meg majd a kiváncsi utódnak a műből.



PÁSZTOR

Nem menekült. Meghalt. Igaz is, hova futhat a költő?

Nem menekült el a drága Atilla* se, csak nemet intett

folyton e rendre, de mondd, ki siratja, hogy így

belepusztult?

Hát te hogy élsz? visszhang jöhet-é szavaidra e korban?



KÖLTŐ

Ágyudörej közt? Üszkösödő romok, árva faluk közt?

Írok azért, s úgy élek e kerge világ közepén, mint

ott az a tölgy él; tudja, kivágják, s rajta fehérlik

bár a kereszt, mely jelzi, hogy arra fog irtani holnap

már a favágó, – várja, de addig is új levelet hajt.

Jó neked, itt nyugalom van, ritka a farkas is erre,

s gyakran el is feleded, hogy a nyáj, amit őrzöl, a másé,

mert hisz a gazda se jött ide hónapok óta utánad.

Áldjon az ég, öreg este szakad rám, míg hazaérek,

alkonyi lepke lebeg már s pergeti szárnya ezüstjét.



1938

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