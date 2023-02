Reményik Sándor: Napocska

Istent, Jézust nem sokat emlegetted.

Ha imádkoztál is: titokba tetted.

A holdtól féltél: megzavarta álmod.

Hidegen hagytak hűs csillagvilágok.

Az égen csak a “napocskát” szeretted.

Nem a Napot vad, izzó nyári hévvel,

Csak a napocskát ibolyalevéllel,

Csak a napocskát őszi sugárzással,

Szobán át támolygó téli verőfénnyel.

Anyám…

Fehérfürtös, napfényszomjas virág,

Úgy fordultál Te is a nap felé,

Mint sok-sok kedvenc pelargóniád.

Lelkedben elzengetlenül buzogtak

S számlálatlanul, szent nap-himnuszok, –

Én most e téli nap-elégiával

Áldott, eltűnt kezedre borulok.

A reggeliző asztalunkon most is

Úgy bujdosik a tűnő téli fény,

Az abrosz ráncaiba úgy fogódzik,

Úgy csillan meg a csészék peremén,

Mint akkor… –

Ó, hogy a tompa tárgyak megmaradnak,

A repedt pohár, csorba csésze is –

Visszaverői örök sugaraknak –

Csak Te mentél el fecske-érkezéssel,

Alig kisarjadt ibolyalevéllel. –

De az az akkor sokkal azelőtt volt.

A reggeli-asztalnál ketten ültünk

Talán már februári reggelen,

És jött a napfény, az áldott “napocska”,

Csillant abroszon, csészén, üvegen.

Te szóltál szokatlanul-komolyan:

“A túlvilág? Nem, azt nem hihetem,

Nem úgy…

De olvastam egy álmodó tudós

Elméletét, – az úgy tetszik nekem…

Azt mondja, hogy a szeretet erő,

Ha kihűl, visszasugárzik a napba, –

És szeretteink lelke érkezik

Sugárhajón

Mindennap reggeliző asztalunkra.

Látod, ez így nagyon tetszik nekem.”

Elhallgattunk azután mind a ketten. –

A reggeliző asztalunkon most is

Úgy bujdosik a tűnő téli fény,

Az abrosz ráncaiba úgy fogódzik,

Úgy csillan meg a csészék peremén,

Mint akkor…

Ó, Anyám, hogyha igazad lett volna,

Ha Te volnál e bujdosó napocska,

Az abrosz ráncaiba Te fogódznál;

Te csillannál a csészék peremén,

Kikötött sugárhajó, drága fény!

S a tompa tárgyak, akik megmaradtak,

A repedt pohár, csorba csésze is – :

Tükre lennének örök sugaradnak…

Nyitókép: Kárpátalja.ma