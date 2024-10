Szabó Magda: Béke

A világ vége felhasadt: kidobta.

Lazulj, merev derék,

s kit megkötött a kálvinista gőg,

omolj a földre, térd!



Imádd! – mondom magamnak. Fuldokolj

az áhítattól! Kiáltsd a nevét!

Tágulj szét, gyáva szeretet,

fogadd magadba őt!



Ki sose féltem igazán,

most rettegek.

Most megtanulom félteni

e kisdedet.



A talaj porhanyó. Bevetné új magokkal,

ki felszántotta, a történelem?

S ha nem? Hová fussak vele?

Hová vigyem?



Barlangban, síkon vagy folyón

ki rejti el nekünk?

Hová is ment az ács a szűzzel,

s a gyermekük?



Öleld magadhoz, Niobe,

világ!

Talán megtarthatod.

Tartsátok fejetek fölé,

ti vándorló napok,



mereszd ki körmöd, szelíd fenevad,

ki szoptatod,

s fonódjatok köré sövényként,

kik érte haltatok!

Forrás: PIM-DIA