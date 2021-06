Szabó Magda: Eső

Gyermekkorom hű társa, te,

zöld óceánok gyermeke,

te mindig egy, ezer alakban,

tapintható, de foghatatlan,

kinek jószagú sóhajától

a titoktartó ég kitágul,

s oly bő lesz, hogy egy kertpalánk

mögött megfér a félvilág:

te kóbor isten, szerte bolygó,

hogy kerülsz ide, te csavargó?



Van tíz éve, hogy láttalak,

a hajdúsági fák alatt,

ott hintáztál a langyos éjbe,

susogtál a tölgyek fülébe,

de megriadtál, elfutottál?

Nézd, hogy derül a vérszegény

Vérmező, hogy hízik szegény!

Az ifjú fák rádmosolyognak,

rosszkedvű füvek mosakodnak,

melengeti leheleted

szegény, meztelen nyíreket,

s köszöntenek apró neszekkel,

kis reszketeg lélegzetekkel,

míg táncolsz nedves talpadon,

a fénylő piros padon,

s gyöngyház bokádról gyöngyszemek,

villogó cseppek peregnek.



Csak állok és nyí a gyerekkor,

fülembe nyí, bokámba kap:

“Csepereg” – azt mondtuk ilyenkor.

Csak állok a Várhegy alatt.

Még azt sem mondhatom: maradj,

hogy várd meg velem a telet:

magam is idegen vagyok,

hogy adhatnék szállást neked?

Dagad a tócsa, csak dagad,

csillog a síkos házfedél:

fond be kibomlott nagy hajad:

földim, Eső, közel az éj.

Indulj tovább! Indulok én is,

kezem olykor magasra tartom,

szorítom szálló köntösöd.

Nedves kezem. Nedves az arcom.