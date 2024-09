Tamás Sári: Nem gondolod, Uram?

Nem gondolod, Uram, Teremtőm,

hogy elég lesz? elég a rosszból

s a jó mellett is a halál a jobbik,

nem gondolod, hogy tulságosan sok lesz,

ha csak még egyszer is ennyi lesz holtig?



Nem gondolod, Uram, Teremtőm,

hogy egyszerübb és istenibb lenne,

ha felkötnéd a leesett állam,

mint hogy a fogaim vered ki

egyenként olimpusi vidáman?



Áldással indult a kezed,

de végül is keresztesen nehéz lett

a vállamon - vedd le!

s, ahol annyi szép, egyenes fény megtörött:

a szememen egész sulyával tedd le.



Nem gondolod, Uram, Teremtőm,

hogy rosszul gazdálkodsz a halállal?

keveset adsz - meg sokat adsz -

sok a feltámadás -

s gyászszalagos kalapod alatt

kajánul egy koszorúnyi virág van.

Forrás: Nyugat 1927/12