Oh, búsan csurran s bánatosan ragyog

A vénülő bor sárga aranyja ma,

A lomha szél szelíden szállong

S messzi hegyek aromáit hozza.



Pajtás, köszöntsük csorba kupánk setét

Csengésü párját régi napokra most

S édes danái tűnt időknek

Szánk fanyar ízét cúkorozzák.



Jó most halottat hívni az éjidőn,

Nézvén: a vén kert borzadozó, komor

Ákáci közt fehér lepelben

Leng-e kisértet a néma útra?



Emlékszel-é rá? gyenge-leány szinét

Orcáinak még festi eléd szived?

Elhullt a harcon ő is, ő is,

Áldozatúl a setét viharban.



Dicsérjem-é őt? verjem-e rá kemény

Ércét "hős" szónak? csillog a hősi szó,

De tompán is kondúl s ijesztőn,

Mint megütött vas a múzeumban.



Nem foglalom hát vasba finom s szelíd

Ifjú alakját: ércszobor a vezért

Hirdesse, vér zordon gigászát,

Kit puha lantom meg sem érthet.



Húnyt ifjat illőbb megremegő, setét

Virágu verssel hinteni most körűl,

Bús rózsát fűzni holt kezébe,

Elfeledőn, hogy e kéz is ölt tán.



Nyugtassa isten, sírja örök ölén

Álmodjon éltet, mit sohsem élhetett,

Míg bánatos, csöndes szemével

Néz le a sírra a könnyszinű hold.



S ha bús hazánkba eljön a béke majd

S keze a tornyok ablakain benyúl

Zendítve a harangok bronzát

S felriad édes ivű galambraj,



És feldoboghat újra nehéz szivünk

S felnézhet ismét földresütött szemünk

Keresve boldog horizontot, -

Ő is örűljön a néma sírban!

Forrás: Nyugat 1916/23