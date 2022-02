Tóth Árpád: Téli verőfény

Mit ablakom körülfog vén kerettel,

megfrissül most az únt, szomorú táj,

víg napsugár pingál aranyecsettel

az ócska képen és restaurál:

a régi Mester megkopott művét

ragyogni szítja most az új lazúr,

e vén világba zárt örök szívét

feldobogtatja nékem most az Úr.

Egy ócska házon a rőt téglakémény

most ég felé bíbor kedvvel feszül,

az égbe szökken víg erotikával

s az édes levegőbe idvezül.

A lanka dombok telt, kerek vonalja

kigömbölyül szelíden a leples, tiszta hóra,

hűs paplana alatt a dús föld, mélyen alva

most szívja kebleit tán duzzadóra.,

Jó volna a mezőkre futni mostan

ugy-e szívem, bánat beteg bolondja?

torkomból, melyből vér hördült pirossan

hurrák skárlát szökőkútja bugyogna.

Két fáradt, bús karom a ragyogásba fúrnám:

e két karon, mely az égbe ível,

e két feszülő, lüktető csatornán

a boldog magasságba folyni fel!

Csitt! megvakult a fény, oda a részeg percek,

sötét lett a szobám, csönd, alkonyi ború.

Szívem körül zsebórám hallom: tünődve perceg

vagy tán szivembe bent a bú, a régi szú?

Fázom s lomhán megülök a kályha mellé bújtan,

hát ma se sikerültél szent életöröm?

Sírnék s ökölbe görbül tehetetlen az ujjam

s tenyerem húsát vájja a kínlódó köröm.