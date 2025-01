Weöres Sándor: Jajgatás

Én vagyok az a bizonyos ember, ki sínylődve szenved az Úr miatt,

kinek a teste kinban vonaglik az Ő haragjának vesszője alatt,

jaj, jaj,

engemet Ő sötétben, éjben és nem sugárban járatott,

kétkézzel merte el előlem vödörszám a fényt, a napot,

jaj, jaj,

ellenem fordult, ellenem fordul most is napra-nap,

megfonnyasztotta testemet, kiszárította bőrömet, mozsárban zúzza a csontjaimat,

jaj, jaj,

erődöt épített énellenem, méreggel nyalta körül a helyem,

sötét helyekre ültetett engem, mint halottat, az én Istenem,

jaj, jaj,

sziklákat görgetett az útjaimra, tüskét termesztett ösvényeimen,

lesben álló oroszlán Ő és ólálkodó medve nekem,

jaj, jaj,

az útjaimat elterelte, most gyönge vagyok, mint a gyermek

népemnek csúfja lettem, rólam gúnydalokat énekelnek,

jaj, jaj,

engemet Ő keserűséggel és kábító ürömmel itat,

szakállamat porba mártja, kovakővel tördeli ki a fogaimat,

jaj, jaj,

kiáltok és sikoltok, mert imádságom hasztalan,

jaj, nem gondol énvelem az én Uram, az én Uram,

jaj, jaj - - -

Forrás: Nyugat 1932/24

Nyitóképen: Weöres 1965-ben. Forrás: Fortepan/Hunyadi János