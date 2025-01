29. Rákóczi Mozgótábor

Vegyél részt a kanadai Rákóczi Alapítvány 2025-ös Diákok Határok Nélkül Programjában! Tölts egy élménydús kirándulást Magyarországon! Ismerd meg múltunkat, járulj hozzá a jövő építéséhez és köss életre szóló, határokon átívelő barátságokat!

Mindehhez nem kell mást tenned, mint pályázni a Rákóczi Mozgótáborra!

A Magyarságismereti Mozgótábor célja

A tábor egy jutalom utazás, melyben pályázat útján kiválasztott tehetséges fiatalok vehetnek részt. Minden egyes résztvevői helyre legalább ketten pályáznak!

A táborba határon túli magyar fiatalok jelentkezését várjuk, akik a magyarországi körút során egymással szoros barátságokat köthetnek, mélyebben megismerkedhetnek a magyar történelemmel, kultúrával és művészetekkel, valamint kölcsönösen megosztják egymással és közkinccsé teszik az otthonról hozott kulturális értékeket, népdalokat, verseket és táncokat!

helyszínei: Pécs, Miskolc (3-3 nap), Budapest (4 nap)

időpontja: 2025. július 3 . – 2025. július 14.

költségek: A részvétel díjmentes, minden felmerülő költséget (utazás, szállás, étkezés, belépők) a kanadai Rákóczi Alapítvány fedez!

szervezői: II. Rákóczi Ferenc Alapítvány a Kárpát-medencei Fiatalokért (Budapest)

Rákóczi Alapítvány (Kanada)

A pályázat benyújtásának határideje: 2025. április 13. éjfél

Azon tanulmányaikban eredményes, tehetséges, népünk történelme, hagyományai, irodalma és műemlékei iránt érdeklődő magyar fiatalok jelentkezését várjuk, akik

középiskolai, gimnáziumi, líceumi, szakközépiskolai tanulók,

15. életévüket 2025. július 1-ig betöltötték, de még nem töltötték be a 19. életévüket

korábban nem vettek részt Magyarságismereti Mozgótáborban;

a megadott négy téma egyikét kidolgozzák és a határidőig benyújtják.

A pályatételek

Dolgozd ki az alábbi pályatételek egyikét a következő módok közül választva:

Géppel (Times New Roman, 12-es betűtípus, 1,5 sorköz), vagy kézzel írva 2-4 oldal terjedelemben mindkét esetben

6-10 perces videós feldolgozása a témának

vagy készíts festményt, rajzot, vagy más kreatív alkotást. Műalkotás benyújtása esetén kérünk legalább 1,5 oldalban bemutatást (magyarázatot) csatolni, hogy ez miként kapcsolódik a választott tételhez.

írj verset, novellát, értekezést vagy akár egy innovatív dalt.

Hosszabb szövegrészek szóról szóra történő másolását kérjük kerüljétek!

1. Népművészet és hagyományok újragondolva

Képzeld el, hogy a régi magyar népmesék, népdalok, néptáncok, kézművesség, ünnepi hagyományok találkoznak a modern világgal. Hogyan tudnád összekapcsolni, beépíteni a népművészetet a kortárs, digitális tartalmakba? Milyen tanulságokat hordoznak, miért fontos ismerni a tradicionális, népi hagyományokat? Milyen hatással lehet a népművészet a fiatalok értékrendjére? Mutasd be azokat a népi értékeket, amelyek a te környezetedben jelen vannak. Szőj a pályamunkádba saját példákat.

2. BeszÉlj

A generációkutatók azt mondják, hogy az arcunk többszáz évre visszavezethető élethelyzetek, nehézségek, örömök és traumák lenyomata. Kire nézünk mi vissza?A kommunista világban született és szocializálódott nagytata, akinek édesapja a háborúban vesztette életét, a malenkij robotból apját hazaváró nagymama, a rendszerváltástól összezavarodott édesanya, vagy a délszláv háborúk idején kamasz édesapa? Készíts egy interjút, esszét, elbeszélést egy olyan személlyel a családodban, közvetlen környezetedben, aki megélte vagy közvetve érezte a hatását a 20. századi magyarságot érő tragikus események valamelyikének. A munkád során figyelj arra, hogy igyekezz rávezetni a kérdezett félt ezen események napjainkra való hatásaira, illetve összegzésként fogalmazd meg, személyesen ezekből mit érzel, hogyan érintenek téged.

3. Jókai 200: A magyar nemzet mesélője

Idén ünnepeljük Jókai Mór születésének 200. évfordulóját. Ezen pályázati témán keresztül Jókai művészetének időtálló üzenete jeleníthető meg. Hogyan taníthat Jókai a művein keresztül felelősségvállalást egy mai fiatalnak? Gondolkodj el azon, milyen értékeket közvetítettek regényei, és hogyan alkalmazhatóak ezek a mindennapjainkban. Mutasd meg, hogyan találhatnak kapcsolódási pontot a mai fiatalok Jókai történeteiben! Vajon inspirálhatja-e a fiatalokat a múlt hősiessége és kalandvágya? Jókai Mór a szabadságharc idején az irodalom eszközével keltette életre a nemzeti öntudatot. Hogyan járulhat hozzá a mai fiatal és személy szerint Te az irodalom népszerűsítéséhez?

4. Mit vinnék magammal?

Hogyan határoznád meg a magyarságot? Mi az, ami számodra a legfontosabb, legkülönlegesebb része a magyar identitásnak? Képzeld el, hogy egy távoli utazásra készülsz és csak három dolgot vihetsz magaddal, amelyek a magyarságot szimbolizálják számodra. Mi lenne ez a három dolog és miért választanád őket? E pályázat célja, hogy a résztvevők megfogalmazzák, melyek azok az értékek, tárgyak, hagyományok vagy szimbólumok, amelyek nélkül nem tudnák elképzelni magukat mint magyarokat. Oszd meg velünk, hogyan látod a magyarság örökségét és jövőjét!

5. Az igazi bajnokok nyomában – A sport ereje és öröksége

Keleti Ágnes, a világ legidősebb olimpikonja és ötszörös aranyérmes tornásza példát mutatott kitartásból, elhivatottságból és a sport erejéből. Gondolkodj el, mit tanulhatunk a sporttól és olyan bajnokoktól, mint ő! Hogyan segíti a sport a személyes fejlődést, az akadályok leküzdését és a csapatépítést? Mit jelent számodra a bajnokká válás a sportban és az életben? Mutasd meg gondolataidat kreatív módon, legyen az esszé, novella, képregény, illusztráció vagy videó! Fedezd fel a sportban rejlő inspirációt és oszd meg, mit ad számodra a mozgás és a kitartás ereje!

A pályázathoz csatolni kell

bemutatkozást:

írásban (1-2 oldal) vagy videóban (3-5 perc), amely tartalmazza:

– elérhetőségeidet – levelezési és e-mail cím, telefonszám

– családi körülményeket

– eddigi tanulmányok, iskolák

– érdeklődési körök, szakkörök, versenyeken való részvétel

– közösségi szerepvállalások, hobbik, jövőbeni tervek

– miért szeretnél részt venni a Magyarságismereti Mozgótáborban? nyilatkozatot arról, hogy korábban még nem vettél részt Magyarságismereti Mozgótáborban.

Videós bemutatkozás esetén kérünk, írásos formában küldd el a következőket:

– elérhetőségeidet

– levelezési és e-mail cím, telefonszám ajánlólevél (2 db)

Egy tanárod, vagy egy egyházi személyiség, vagy egy közéleti személyiség, cserkészvezető írásos ajánlása arról, hogy megbízható, szorgalmas és kellőképpen motivált vagy a Magyarságismereti Mozgótáborban való részvételhez!

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA, ELBÍRÁLÁSA

A hiánytalanul összeállított pályázat (pályamunka, bemutatkozás, ajánlólevél 2x) a területileg illetékes referensnek nyújtandó be elsősorban elektronikusan, de beküldhető postai úton is. A pályázatok beérkezését minden esetben visszaigazoljuk! A pályázatok elbírálásának ideje a beérkezett pályázatok mennyiségétől függ. A kiértékelés során egy előre egyeztetett időpontban sor kerülhet egy rövid online beszélgetésre is.

KÁRPÁTALJA:

Svingola Genoveva

[email protected]

Gát, 90231, Kossuth út 37

Гать, 90231, вул. Кошута 37

Forrás: rakoczialapitvany.hu