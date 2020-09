2nd Nemzetközi Pannónia filmzeneszerző verseny

A Pannonia Filmzeneszerő Versenyt a nemzetközi szakmában tevékenykedő, pályájuk elején járó zeneszerzők számára hoztuk létre.

SZABÁLYZAT

A versenyen részt vevő zeneszerzőknek egy rövid filmrészletre kell zenét komponálniuk. A nevezett művek olyan kompozíciók lehetnek, amelyeket e verseny céljára állítottak össze és soha semmilyen formában nem mutattak be, nem adtak elő nyilvánosan vagy más versenyen nem díjaztak.

További információkért olvasd el a teljes verseny szabályzatot!

Jelentkezési határidő: október 31.

ZSŰRI

Nemzetközi zeneszerzőkből és filmrendezőkből álló zsűri értékeli a versenyzőket

Del Spiva (US)

Többszörösen díjazott zenei szerkesztő

Michael D. Simon (US)

A 2018-as Pannónia Filmzeneszerző Verseny I. helyezettje

Chris Bacon (US)

Többszörösen díjazott zeneszerző.

Ádám Balázs (HU)

Többszörösen díjazott zeneszerző.

Gábor Herendi (HU)

Balázs Béla-díjas magyar filmrendező, filmproducer és forgatókönyvíró.

Róbert Hrutka (HU)

Többszörösen díjazott zeneszerző.

DÍJAK

A legjobb zeneszerző 2 óra hangfelvételt nyer a Pannónia Stúdióban az Inspired Symphony Orchestra közreműködésével, valamint egy werkfilmet a felvételről. A nyertes megkapja a Pannónia Zeneszerző 2020 díjat. A díjak összértéke 10 000 euró.

A jelentkezés a 30 évnél fiatalabb zeneszerzők számára ingyenes. A 30 évnél idősebb jelentkezőknek 30 € nevezési díjat kell fizetniük.

NEVEZÉSI IDŐSZAK 2020. 09. 01-2020. 10. 31

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ 2020. 10. 31, 24:00 (CET time)

EREDMÉNY KIHIRDETÉSE 2020. 11. 20-2020. 12. 01

https://www.pannoniastudio.com/hu/verseny

Forrás: pafi.hu