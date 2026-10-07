„Az állatok világa – Ahogyan te látod!” rajzpályázat

Az állatok világnapjához kapcsolódva a PAPILIO Természet- és Környezetvédelmi Egyesület rajzpályázatot hirdet kárpátaljai gyerekek és fiatalok számára. Szeretnénk, ha alkotásaitokon keresztül megmutatnátok, miért szeretitek az állatokat, milyen különlegesnek látjátok őket, és miért fontos vigyáznunk rájuk!

MIT ÁBRÁZOLHAT AZ ALKOTÁSOD?

Megörökítheted kedvenc háziállatodat, Kárpátalja vadon élő állatait vagy távoli tájak különleges élőlényeit. Bemutathatod őket természetes élőhelyükön, megrajzolhatod egy izgalmas pillanatukat, vagy azt, hogyan segíthetjük és óvhatjuk őket. Egy apró bogár éppúgy főszereplő lehet, mint egy hatalmas medve!

KORCSOPORTOK

7–10 évesek

11–14 évesek

15–18 évesek

MILYEN ALKOTÁSOKAT VÁRUNK?

Kizárólag kézzel készített, A4-es vagy A3-as méretű, önálló alkotásokkal lehet nevezni.

A technika szabadon választható: ceruza, színes ceruza, zsírkréta, filctoll, vízfesték, tempera, pasztell, kollázs vagy vegyes technika egyaránt használható.

Beküldési határidő: 2026. DECEMBER 10.

ÉRTÉKES NYEREMÉNYEK VÁRNAK RÁTOK!

A pályaműveket korcsoportonként értékeljük, a legjobb alkotások készítői értékes nyereményekben részesülnek. A kreativitás, az egyéni látásmód és a téma ötletes megjelenítése egyaránt számít!

A PÁLYAMŰ HÁTOLDALÁN KÉRJÜK FELTÜNTETNI:

az alkotó nevét és életkorát;

a település és az óvoda vagy iskola nevét;

az alkotás címét;

a szülő, gondviselő vagy felkészítő pedagógus nevét és elérhetőségét.

AZ ALKOTÁSOK BENYÚJTÁSA

Az eredeti pályaműveket postai úton vagy személyesen a Nagydobronyi Líceumba, Dr. Kovács Attila részére várjuk.

Postacím:

Dr. Kovács Attila részére

Nagydobronyi Líceum

89463 Nagydobrony, Kisdobronyi utca 131.

Ungvári járás, Kárpátalja, Ukrajna

Postai feladás esetén kérjük, ügyeljetek arra, hogy az alkotás december 10-ig megérkezzen, és szállítás közben ne sérüljön meg!

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

Dr. Kovács Attila

[email protected]

[email protected]

+380992526540

Üzenetben a PAPILIO Természet- és Környezetvédelmi Egyesület Facebook-oldalán.

Ragadj ceruzát vagy ecsetet, és mutasd meg: számodra mitől csodálatos az állatok világa!

PAPILIO Természet- és Környezetvédelmi Egyesület

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