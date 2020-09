A Budapest International Foto Awards egy olyan nemzetközi platform, amelyen a legkülönbözőbb szinten és műfajban alkotó fotósok oszthatják meg kedvenc képeiket a magyar és a kelet-európai közösséggel.

A verseny mindenki számára nyitva áll, és kifejezetten biztatjuk mind a magyarországi, mind a nemzetközi fotósokat, hogy nevezzenek munkájukkal.

A Budapest International Foto Awards a Moscow International Foto Awards, és a Tokyo International Foto Awards testvér rendezvénye.

Díjak és promóció

BIFA az Év Fotográfusa (az első helyezett professzionális kategória győztesek közül kerül kiválasztásra)

3000 dolláros pénznyeremény* és BIFA trófea

Az Év Új Tehetsége (az első helyezett nemprofesszionális kategória győztesek közül kerül kiválasztásra)

2,000 dollár pénznyeremény* és a BIFA trófea

Első helyezett kategória nyertesek – Pro és Non-Pro

Reklám, Építészet, Fotókönyv, Editorial, Esemény, Fine Art, Természet, Emberábrázolás, Portfólió, Tudomány

200 dolláros pénznyeremény* (Paypal vagy Amazon ajándékkártya)

*Megjegyzés: A pénznyeremények nem halmozódnak. Nyertesenként csak egy pénznyereményt ítélünk oda, és a legmagasabb díjat kell alkalmazni. Így például “az Év Fotográfusa” díjat elnyerő győztes csak a 3000 dolláros nyereményt kapja a címért, és nem a 200 dolláros nyereményt a kategória győztes címükért. Az első helyezett kategória győztesek 200 dollár pénznyereményt kapnak, még akkor is, ha több kategóriában nyerik el a címet.

Egyéb előnyök

A Budapest International Foto Awards nyertesei jelentős nemzetközi nyilvánosságot és megjelenési lehetőséget kapnak.

A kategóriák első helyezettjei (Pro és a Non Pro) széles körű nyilvánosságot kapnak egész évben, Budapesten és azon kívül az alábbi előnyöket élvezhetik:

– Kiállítás Budapesten es egyéb helyszínen

– Weboldalunk főoldalán bemutatjuk a díjazottakat

– A nyertes képek bemutatása az online galériánkban

– Sajtóközlemény és hírlevél megjelenés a több mint 120 000 fős BIFA közösségben

– BIFA oklevél

– BIFA győztes logó, ami online és nyomtatott anyagokon használható

Egyéb nyertesek (arany, ezüst, bronz) és tiszteletbeli említés (honorable mention)

A nyertesek egész évben széles körű nyilvánosságot élveznek, a következő előnyök mellett:

– A nyertes képek bemutatása az online galériánkban

– Sajtóközlemény és hírlevél megjelenés a több mint 120 000 fős BIFA közösségben

– BIFA oklevél

– BIFA győztes logó, ami online és nyomtatott anyagokon használható

Részvételi feltételek

A BIFA versenyen minden 18 éven felüli természetes személy részt vehet. Nevezni professzionális, amatőr es diák kategóriákban lehetséges.

Nevezési díj

Professzionális:

20 USD / kép

Sorozatonként 30 USD (2-8 kép ugyanabban a témában)

További kategóriákra 30% kedvezmény, ha ugyanazt a sorozatot egyszerre több kategóriában nyújtja be

Amatőr:

15 USD / kép

Sorozatonként 20 USD (2-8 kép ugyanabban a témában)

További kategóriákra 30% kedvezmény, ha ugyanazt a sorozatot egyszerre több kategóriában nyújtja be

Diák:

10 dollár / kép

15 USD sorozatonként (2-8 kép ugyanabban a témában)

További kategóriákra 30% kedvezmény, ha ugyanazt a sorozatot egyszerre több kategóriában nyújtja be

Portfóliókategória:

A portfóliókategória nevezési díja 50 USD.

Határidő:

A benyújtás határideje: szeptember 21.

Beadási útmutató

Csak digitális nevezés engedélyezett. A képeket .jpg formátumban, 72 dpi felbontásban kell elmenteni, és a leghosszabb oldalon legalább 1000 pixelnek kell lennie. A nevezett fájl nem lehet nagyobb 4 MB-nál.

Egy fotó több kategóriában is nevezhető. A képek nem lehetnek 5 évnél régebbiek.

Ki jogosult professzionálisként a nevezésre?

A professzionális nevezőt úgy definiáljuk, hogy jövedelmének nagy részét fotózásból nyeri.

Képek használata és tulajdonjoga

A szerzői jog és minden egyéb jog a fotográfusé marad. A BIFA által használt bármilyen fényképen fel kell tűntetnie a fotográfus nevét.

A nyerteseket a határidő letelte után 30-45 nappal értesítjük a verseny eredményéről.

https://budapestfotoawards.com/a-versenyrol-bifa/

Forrás: pafi.hu