Formáld a világot!

Az iskolai ebédszünetben is a programozáson jár az eszed? Amikor épp nem játékokat fejlesztesz, kisfilmeket forgatsz és képeket manipulálsz művészeti alkotásaidhoz? Esti kakaódat saját készítésű robotod főzi, míg te a YouTube algoritmusait hackeled? Hétköznapi problémákra vagy épp a világ megváltására keresel informatikai megoldásokat? Ha 19 évesnél fiatalabb vagy, s válaszod igen a fenti kérdésekre, itt a helyed! Nevezz a <19 Formáld a világod! versenyre!

19 éves kor alatt* bármilyen digitális alkotással nevezhetsz a versenyre, legyen az animáció, rajz, zene, játék, honlap, portál, kiegészítő alkalmazás, mobil applikáció, kutatás, robot, saját készítésű szoftver, hardver vagy bármilyen egyéb informatikai megoldás. A legfontosabb, hogy legyen egy kreatív ötleted!

Egy versenyző több pályaművel is ingyenesen nevezhet versenyünkre. Jelentkezhetsz egyénileg vagy csapatban is, ha 2024. december 31-ig nem töltöd még be a 19. életévedet! Nevezhetsz Magyarországról és akár a határon túlról is.

A pályamunkák és a nevezési lapok feltöltésének (vagy postára adásának) határideje:

2024. október 28. (hétfő) éjfél

A zsűri által kiválasztott nyertesek értékes díjakat nyerhetnek és részt vehetnek a legjobb pályamunkákat bemutató kiállításon Budapesten. Emellett meglátogathatják külföldi partnerversenyeinket Németországban és Ausztriában.

Szívesen részt vennél, de nincs egy jó ötleted? Szeretettel ajánljuk a <19 Formáld a világod! Digitális Műhelyt, ahol fiatalok által összeállított lépésről lépésre követhető projektötleteket találsz számos kategóriára, korcsoportra és nehézségi szintre bontva.

További inspirációért keresd fel a korábbi évek nyerteseinek készített weboldalakat, a videóikat tartalmazó csatornát, lájkold a Facebook oldalunkat vagy kövess minket Instagramon!



Ha szeretnéd kinyomtatni a hivatalos versenyfelhívást, itt le tudod tölteni: A versenykiírás PDF formátumban.



*A versenyen magyar anyanyelvű, de nem kizárólag Magyarország területén élő, 2024. december 31-ig tizenkilencedik életévüket be nem töltő egyéni pályázók, illetve csapatok vehetnek részt.

Díjak

A verseny legjobbjait értékes ösztöndíjakkal és ajándékutalványokkal jutalmazza a zsűri, illetve megállapodás szerint gyakornoki projektet vagy bemutatót vezényelhetnek le partnereinknél.

Terveink szerint minden nyertes részt vehet majd egy nagyszabású kiállításon 2025 januárjában, a Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galériában. Ezen kívül, ha bekerülsz a díjazottak közé, jövőre te lehetsz az egyik szerencsés, aki meglátogathatja a nemzetközi partnereink rendezvényeit és/vagy bemutathatja a nyertes alkotását a külföldi érdeklődők előtt is!

zsűri

Minden évben szakmai zsűri nézi végig az összes pályaművet. Az előző évek során a felkértek között volt médiaművész, programozó, zenész, informatika tanár, animátor, illusztrátor, startup-vezető, illetve korábbi nyertesek is!

Van, ami még nem érthető? Keress minket! [email protected]

Meggyőztünk? Nevezz!

A verseny hivatalos, letölthető versenykiírása itt található.

A verseny adatkezelési tájékoztatóját itt találod.

