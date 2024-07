A Hetedik Folyóirat és Alkotóközösség pályázatot hirdet magyarul alkotó szerzők számára.



A tervezett eredményhirdetés: 2024 októbere.



A pályázat címéül az alábbi idézetet választottuk:



„…hisz egymás nélkül sötétben vagyunk”

(József Attila: Thomas Mann üdvözlése)



A pályázat célja: antológia megjelentetése a pályázatra küldött legjobb művekből.



Részvételi feltételek:

A pályázaton részt vehet minden magyar nyelven író szerző.

A pályázatra egy szerző legfeljebb három pályaművet küldhet.

A pályaművek gondolatisága kapcsolódjon József Attila verséhez és a címként kiemelt

sorhoz, amely a pályázat kapcsán tervezett antológia címe is egyben!

prózai műveket is.

Times New Roman betűtípussal, 12-es betűmérettel, normál sorközökkel és margókkal.

publikációnak tekintjük a közösségi oldalakon történő megosztást is.

Kérjük, hogy a pályázat lezárásáig a pályázatra küldött műveket a pályázók másutt ne

publikálják, ideértve a közösségi oldalakon történő megosztást is!

vehet részt.

A pályázati művekre is vonatkozik az az általános szerkesztési elvünk, amely szerint az

embertelen eszmék terjesztésétől, az emberi méltóság megsértésétől és általában az

emberiességet sértő művek közlésétől elzárkózunk.

szerkesztősége akár online, akár nyomtatott formában közzé tegye, és műsoraiban

szerepeltesse.

igényességgel, de külön értékeljük. A megfelelő színvonalú műveiket szintén megjelentetjük. A legjobb

műveket külön díjakkal elismerjük. A szerkesztőségen belül, szokásainknak megfelelően olyan

munkafolyamatot alakítunk ki, amely biztosítja az ilyen művek pártatlan elbírálását is. Ezzel biztosítjuk azt

is, hogy más pályázókat ne érhessen hátrány ezzel összefüggésben.

azokat a pályázókat, akiknek módjukban áll, hogy nevezésük mellé anyagi támogatást is

juttassanak szerkesztőségünknek. Ennek ajánlott mértéke 2000 Ft beküldött művenként,

amelyet a kiadvány és a kapcsolódó rendezvény költségeire fordítunk. Nevezési díj nincs, így

a támogatás vagy annak hiánya a szerkesztőség döntéseit nem befolyásolják.

Számlaszámunk: 16200254-10126758

A pályázatokat a [email protected]

címen várjuk.

A beküldött műveket külön-külön Word dokumentum formájában kérjük csatolni.

Egy dokumentum egy művet tartalmazzon!

A dokumentum neve egyezzen meg a mű címével!

A szerző neve sem a dokumentumban, sem annak megnevezésében ne szerepeljen, mivel az

első értékelést ezúttal is úgy végzik szerkesztőink, hogy a szerző kilétét nem fedjük fel

előttük.

e-mail-ben tegye! A pályázatra küldött e-mail-ben csak a pályázati művek szerepeljenek!

megjelentethető, rövid szöveges bemutatkozást és fotót, bízva a pályázatra küldött művek

későbbi közzétételében.

Beküldési határidő:

A pályázat meghirdetésétől 2024. augusztus 30-án éjfélig!

Az elbírálást az A Hetedik szerkesztősége végzi.

A pályázat eredményhirdetésének időpontját és helyét a beküldési határidő után közöljük.

Az eredményhirdetésen bemutatásra kerülnek a legjobban sikerült művek, és díjazzuk azok alkotóit.

A pályázat anyagából antológiát kívánunk összeállítani és megjelentetni, amelyet az

eredményhirdetés alkalmával mutatunk be.

Az antológián túl, online felületeinken is közzétesszük az arra érdemes műveket. Online megjelenésre

olyan művek esetében is lehetőséget adunk, amelyek terjedelmi okokból az antológiába nem

kerülhetnek be.

Kérjük, felhívásunkat juttassák el más szerzőkhöz is!

Minden régi és leendő új szerzőnktől várjuk a pályaműveket!

Sok sikert kívánunk az A Hetedik Alkotóközössége nevében!

