Illusztrált szonettek – szépirodalmi pályázat

„Illusztrált szonettek” – az Irodalmi Rádió pályázata és szonettes antológiája 2025. Lehetőség az Irodalmi Rádió következő verses antológiájában való szereplésre, az Irodalmi Rádió alkotóközösségéhez való csatlakozásra is.

Tudnivalók:

1. A pályázat kiírója: Irodalmi Rádió

2. A pályázat címe: „Illusztrált szonettek”

3. A pályázat célja: Alkotói verseny szervezése, illusztrált szonetteket tartalmazó kötet kiadása és felolvasó-délután rendezése a pályázatra beküldött alkotásokból.

A téma: szonettek beküldése bármiről.

Kivitelezés: minden beválogatott szonett fekete-fehér illusztrációt kap, amit a mesterséges intelligencia segítségével készítünk el.

Mi a szonett? Válasz itt: http://irodalomok.webab.hu/2016/11/03/mi-a-szonett/

Vagy egy másik oldal példákkal: http://www.magyarparnasszus.hu/cikkek/s-z-o-n-e-t-t

(Csak különálló szonetteket várunk, szonettkoszorút erre a pályázatra nem tudunk befogadni.)

4. Pályázhatnak:

bárki, aki magyar nyelven alkot, életkortól függetlenül

5. Megjelenés:

Könyvben: A helyezett és sikeresen szerepelt művekből válogatáskötetet készítünk, amit az eredményhirdetésen bemutatunk, s amit 2025 februárjának elejétől meg lehet majd vásárolni könyvkereskedelmi partnereink hálózatában is (Líra Könyv Zrt., Könyvtárellátó).

A kötetben minden vers a páratlan oldalon helyezkedik majd el, s mellette a páros oldalon, egy teljes oldalas, a vershez készített szürkeárnyalatos illusztráció, amit a mesterséges intelligenciával hozunk létre.

Felolvasóesten: A helyezett és sikeresen szerepelt alkotásokból felolvasunk az eredményhirdetésen, amit 2025. február 1-jén, szombaton tervezünk megvalósítani a Fedák Sári Színházban (1238 Budapest, Soroksár, Hősök tere 21.)

6. A pályázat formai követelményei:

Egy pályázó maximum 10 szonettet küldhet be a pályázatra.

Egy pályázati űrlap kitöltése és beküldése kötelező

Kizárólag a weboldalunkon található pályázati űrlapon lehet benyújtani a pályázatot:

Megnyitom az ŰRLAPot, pályázatot küldök be

Pályamunkákat nem áll módunkban visszaküldeni.

7. A pályamunkák formai és tartalmi követelményei:

Formai kötöttség: szonetteket várunk. Olyan pályamunkákat nem tudunk elfogadni, melyeket az NMHH vagy a magyarországi jogszabályok jogsértőnek ítélhetnek nyelvezetük, tartalmuk miatt. (Értsd: obszcén szavak ill. kifejezések, becsületsértés, stb.)

8. A pályázatok és pályázati díjak beérkezésének határideje: 2024. december 31.

9. Pályázati díj:

Beküldött szonettenként 1000 Ft+ÁFA = 1270 Ft

(beküldött alkotásonként, pályamunkánként egyezerkettőszázhetven forint).

A rádió blogszerzőinek az első beküldött alkotás térítésmentes.

A blogszerzők listája: https://irodalmiradio.hu/alkotok/

A pályázati díj tartalmazza az adminisztrációs és szervezési díjakat.

Pályázati díjat nem áll módunkban visszafizetni.

A pályázati díjról a számlát a pályázati űrlapon megadott névre és címre állítjuk ki.

10. További információk kérhetők:

Telefonon: 70/616-8684

vagy e-mail-ben: [email protected]

11. Zsűrizés:

A kötetbe bekerülő művek kiválasztását és rangsorolását az Irodalmi Rádió szerkesztői, Zsoldos Árpád és Adrienn végzik.

12. Eredményhirdetés:

2025. február 1-jén, szombaton tervezzük megvalósítani a Fedák Sári Színházban (1238 Budapest, Soroksár, Hősök tere 21.)

A pályázaton sikeresen szereplő szerzők ímélben fognak meghívást kapni az eseményre.

A belépő ára 1000 Ft/fő lesz.

13. Jutalmazás:

A legjobb alkotások szerzői oklevelet és könyvjutalmat kapnak, alkotásaik megjelenési lehetőséget kapnak orgánumainkban, felvételt nyernek az Irodalmi Rádió állandó szerzőinek alkotógárdájába.

Első, második és harmadik helyezések is kiosztásra kerülnek.

Az első helyezettek díjat is átvehetnek majd szerkesztőségünktől.

A sikeresen szereplő művek szerzői közül többen különdíjban, ajándék- és könyvcsomagban részesülhetnek. A sikeresen pályázók nyertes művei bekerülnek nyomtatott antológiánkba, lehetőséget kapnak a honlapunkon való szereplésre és elhangozhat művük felolvasóest-sorozatunk keretében, rádióműsorunkban, továbbá bekerülhetnek az Irodalmi Rádió alkotói közé. Tagjainkat segítjük irodalmi pályafutásukban, különböző publikációs, megjelenési, felolvasási lehetőségeket kínálunk számukra.

14. Antológia rendelés és átvétel:

A sikeresen szereplő alkotásokból illusztrált antológiát készítünk. A pályázó a pályázatban való részvétellel elfogadja, hogy legalább 1 példányt köteles megrendelnie a könyvből. Az elkészült könyv ára 4000 Ft lesz.

A könyvet az eredményhirdetéssel egybekötött könyvbemutatón lehet majd megvásárolni szerkesztőségünktől. (Csak az a szerző köteles megvásárolni, aki bekerült a kötetbe.)

Aki nem tud eljönni a rendezvényre, az a pályázó az eredményhirdetést követő 30 napon belül köteles megvásárolni a megrendelt példányait szerkesztőségünktől vagy a Líra Könyv hálózatából. A vásárlásról szóló bizonylat (blokk vagy számla) lefotózott vagy beszkennelt példányát a [email protected] ímélcímre kérjük a vásárlást követő 5 napon belül elküldeni.

15. A benyújtott pályázat érvénytelen, amennyiben:

– nem érkezik be a határidő lejártáig egy db elektronikus példány a pályamunkából

– nem érkezik be a határidő lejártáig egy db hiánytalanul kitöltött elektronikus példány a pályázati űrlapból

– nem érkezik be a határidő lejártáig a pályázati díj

– nem magyar nyelvű a pályamunka

– jogsértő tartalmú a pályamunka

– nem rendel antológiát a pályázó

– egy vagy több ponton nem felel meg a pályázati kiírás egyéb követelményeinek

16. Két előzetes példa az illusztrációkra (Bognár Stefánia és Jeney András szerzőnk egy-egy szonettjét felhasználva):

17. Melléklet

Megnyitom az ŰRLAPot, pályázatot küldök be

